«À 30 secondes près» Les images du vol spectaculaire du Louvre dévoilées

ATS

19.1.2026 - 07:03

Les images du braquage spectaculaire au musée du Louvre, en octobre en plein Paris, filmées par des caméras de vidéosurveillance ont été montrées pour la première fois dimanche par les chaines TF1 et France Télévision.

La fenêtre du musée du Louvre par laquelle les voleurs sont entrés pour commettre leur cambriolage, lundi 20 octobre 2025 à Paris (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

19.01.2026, 07:03

On y voit notamment deux des cambrioleurs: l'un porte une cagoule noire et un gilet jaune, l'autre est vêtu de noir et d'un casque de moto. Tous deux s'introduisent dans la galerie Apollon où se trouvaient les bijoux.

Ces images les montrent enjambant la porte-fenêtre, après être montés via un monte-charge.

L'un des deux hommes, s'attaque, muni d'une disqueuse, à la vitrine dans laquelle se trouvait le diadème de l'Impératrice Eugénie, qu'il parvient à saisir après avoir donné des coups de poings dans le verre.

Il vient ensuite en aide au deuxième malfaiteur s'affairant sur la vitrine voisine, qui attrape plusieurs bijoux à toute vitesse.

Estimé à 88 millions d'euros. Trois mois après le casse du Louvre, le butin reste introuvable

Le tout aura duré moins de quatre minutes, sous les yeux de quelques agents impuissants, l'un d'eux brandissant un poteau de guidage sans savoir que faire, selon les images de France Télévisions.

Le butin a été estimé à 88 millions d'euros.

Les voleurs auraient pu être stoppés «à 30 secondes près», a notamment estimé mi-décembre Noël Corbin, chef de l'Inspection générale des affaires culturelles (Igac).

Archives

Spectaculaire cambriolage au Louvre, des bijoux dérobés

Un cambriolage spectaculaire a eu lieu dimanche matin peu après l'ouverture du Louvre, le musée le plus visité au monde, où plusieurs malfaiteurs se sont emparés de bijoux d'une "valeur inestimable" avant de prendre la fuite.

20.10.2025

