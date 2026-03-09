  1. Clients Privés
FR

Meteo
Antisémitisme Les incidents restent élevés dans l’espace public

ATS

10.3.2026 - 00:59

Des policiers à moto attendaient les manifestants pro-palestiniens à Lausanne lors de l’'organisation en parallèle de deux manifestations, une marche silencieuse pour Israël contre l'antisémitisme et une manifestation pro-palestinienne antisioniste le 18 septembre dernier.
Des policiers à moto attendaient les manifestants pro-palestiniens à Lausanne lors de l’'organisation en parallèle de deux manifestations, une marche silencieuse pour Israël contre l'antisémitisme et une manifestation pro-palestinienne antisioniste le 18 septembre dernier.
ATS

L’antisémitisme reste à un niveau durablement élevé en Suisse, selon le rapport 2025 de la Fédération suisse des communautés israélites (FSCI) et de la Fondation GRA. La guerre au Proche-Orient depuis octobre 2023 continue d’alimenter les tensions.

Keystone-SDA

10.03.2026, 00:59

En 2025, 2185 incidents antisémites ont été recensés en ligne en Suisse, soit une hausse de près de 37% par rapport à l’année précédente (1596), lit-on dans le rapport publié mardi. La majorité d'entre eux provient de la messagerie Telegram, suivie par les commentaires sur journaux en ligne. Les théories du complot représentent la plus grande part des contenus signalés.

Dans l’espace public, 177 incidents ont été enregistrés, contre 221 en 2024. Ce chiffre demeure toutefois nettement supérieur à celui observé avant octobre 2023. Les cas recensés comprennent notamment des agressions, insultes, propos antisémites et graffitis.

Selon les auteurs, l’antisémitisme n’est plus un phénomène ponctuel, mais un problème structurel. Ils mettent en garde contre la banalisation des discours antisémites.

