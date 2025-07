Les injections amaigrissantes resteront-elles prises en charge?

La demande d'injections amaigrissantes ne s'arrête plus. Mais les caisses maladie tirent la sonnette d'alarme en raison de l'augmentation des coûts. Les politiques demandent également que l'efficacité du médicament soit vérifiée.

Les injections amaigrissantes permettent de réduire durablement le poids corporel. sda (Archivbild)

Oliver Kohlmaier

Les injections amaigrissantes sont considérées dans le monde entier comme un espoir contre l'obésité et le diabète. En Suisse aussi, ces médicaments font l'objet d'une forte demande, mais jusqu'en 2024, seul un principe actif était disponible, ce qui entraînait des pénuries.

Depuis l'année dernière, un autre principe actif est autorisé et les coûts sont pris en charge par les caisses maladie. Pour les patients souffrant d'un surpoids important ou très important, ces préparations font partie de l'assurance de base.

Les caisses maladie se plaignent des coûts élevés

Mais les caisses d'assurance maladie tirent désormais la sonnette d'alarme: les coûts de ces injections diététiques très appréciées grimpent en flèche. C'est ce que rapporte le «Blick». Selon ce journal, les spécialistes s'attendent à ce que les thérapies coûtent à moyen terme jusqu'à 300 millions de francs par an aux payeurs de primes.

L'efficacité des injections amaigrissantes n'est pas garantie. En effet, des études ont montré que les patients reprennent du poids peu de temps après l'arrêt de la substance active.

Or, pour qu'un médicament soit couvert par l'assurance de base, il faut qu'il soit efficace. Et les caisses maladie sont de plus en plus nombreuses à douter de cette efficacité. Ainsi, la CSS «voit d'un œil critique l'économicité et l'efficacité dans le sens de la durabilité», comme elle le fait savoir au journal. Il est «problématique» que les critères nécessaires ne soient remplis que parce que l'on suppose que la perte de poids empêche automatiquement les maladies secondaires ou le diabète.

Le PLR veut en avoir le coeur net

Selon le rapport, outre la CSS, le Groupe Mutuel et l'assurance Helsana mettent en doute l'utilité de la substance active. Pour Helsana, il faudrait en outre «clarifier si ces médicaments ont réellement et à long terme une influence positive sur la santé de la population».

Le coût des médicaments diététiques préoccupe également les politiques. «En raison des coûts élevés payés solidairement par les payeurs de primes, il est essentiel que les critères d'efficacité, d'adéquation et d'économicité de ces médicaments soient examinés de près», déclare par exemple le conseiller aux Etats libéral-radical lucernois Damian Müller.

L'Office fédéral de la santé publique (OFSP), quant à lui, réfute cette idée: il n'est pas question d'une admission précipitée dans les soins de base, dit-il au «Blick». En effet, les trois critères ont été soigneusement examinés. De plus, la préparation n'a été admise que pour une durée limitée de trois ans en raison de l'absence d'études à long terme: «L'OFSP surveillera de près les critères et les réexaminera avant l'expiration du délai».