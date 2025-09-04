Les investisseurs arabes provoquent des remous au bord du lac de Thoune

La vente de l'hôtel Bellevue au Lac à Hilterfingen dans le canton de Berne à des investisseurs d'Abu Dhabi suscite la colère des riverains. Les nouvelles règles, comme l'interdiction de l'alcool et de la viande de porc, suscitent des critiques.

L'hôtel Bellevue au Lac à Hilterfingen BE fait la une des journaux. Gemeinfrei

La vente de l'hôtel Bellevue au Lac, situé sur le lac de Thoune et riche en traditions, à des investisseurs d'Abu Dhabi a suscité l'émoi des habitants de la région. Les nouveaux propriétaires, la société Seattle International Services, ont acquis l'hôtel pour plus de 10 millions de francs et le gèrent désormais selon leurs propres idées.

Selon les recherches de la «SRF», l'interdiction de l'alcool et de la viande de porc en fait partie, ce qui suscite des réactions mitigées chez les riverains et les clients. Ulrich Schneider, un voisin de longue date de l'hôtel, se montre peu enthousiaste à l'égard des nouveaux propriétaires.

L'hôtel dans son année d'ouverture en 1924. Gemeinfrei

Il critique le fait qu'un investisseur arabe ait acquis le terrain et y voit une «aliénation» de l'hôtel, qui était autrefois un lieu de rencontre apprécié des autochtones. Son fils était locataire de l'établissement avant la vente, ce qui explique le lien émotionnel de la famille avec le lieu.

D'autres investissements prévus

Ahmed Sharaky, le représentant des investisseurs, ne comprend pas l'agitation. Il souligne qu'il n'y a pas de motifs religieux derrière les nouvelles règles, mais que l'on mise sur «des produits sains». Il ajoute que l'hôtel reste ouvert à tous les clients, même si certains voient d'un œil critique le nouveau concept.

L'hôtel et ses environs sur une photo aérienne de 1923. Gemeinfrei

La tendance des investisseurs étrangers à miser leurs billes dans les hôtels suisses n'est pas nouvelle. Depuis 2018, ils ont investi au moins 1,7 milliard de francs dans l'achat d'hôtels, un montant similaire à celui des investisseurs suisses. Jürg Zumkehr, un intermédiaire hôtelier expérimenté, explique que les investisseurs étrangers sont souvent plus enclins à prendre des risques et à proposer les meilleurs prix.

Les nouveaux propriétaires du Bellevue au Lac prévoient d'autres investissements, notamment une nouvelle piscine dans le jardin. Un autre hôtel à Interlaken aurait également déjà été acquis. Ulrich Schneider reste sceptique quant aux projets d'extension et fait part de ses inquiétudes quant aux changements.

«Ils sont fous ?»

Une touriste de Suisse romande a exprimé son incompréhension à la SRF: «Ils sont fous ? On aurait dû nous informer auparavant qu'il n'y aurait pas d'alcool». L'agitation se poursuit au Bellevue au Lac, le directeur de l'hôtel ayant démissionné.

La salle à manger est restée telle qu'elle était à l'époque. Gemeinfrei

Il y a peu de temps encore, il avait souligné dans une interview vouloir mener l'hôtel vers un avenir prospère grâce au nouveau concept. Mais il est désormais lui-même remplacé et l'avenir de l'hôtel reste incertain.

Plusieurs directeurs d'hôtel ont déjà jeté l'éponge sous les nouveaux propriétaires, ce qui renforce l'incertitude quant à l'avenir de l'établissement.