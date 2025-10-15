Scandale chez les jeunes républicains: d'effarantes conversations révélées

Des membres en partie haut placés des Jeunes Républicains ont tenu des propos racistes, antisémites et sexistes dans des discussions sur Telegram. Les conversations sont troublantes, notamment des blagues sur les chambres à gaz et des louanges à Hitler.

Un rassemblement des Jeunes Républicains à la mémoire de l'activiste d'extrême droite Charlie Kirk, assassiné en septembre. Bild: AP Photo/Kena Betancur/Keystone (Archivbild)

Redaktion blue News Oliver Kohlmaier

Les révélations laissent entrevoir un abîme, plein de racisme, d'antisémitisme et de misogynie. Les «Young Republicans», l'organisation de jeunesse des républicains américains, ont été soumis à une pression massive suite à un rapport des médias sur les chats privés de leurs membres.

L'échange fait partie d'une collection de chats Telegram rapportée par «Politico». Elles comprennent des messages échangés pendant plus de sept mois entre de jeunes leaders républicains dans les Etats américains de New York, du Kansas, de l'Arizona et du Vermont.

Les discussions offrent un aperçu non filtré et dérangeant de la manière dont une nouvelle génération de militants soi-disant conservateurs s'exprime lorsqu'ils pensent que personne ne les écoute.

La collection porte sur un total de 28 000 messages de chat. «Ensemble, les chats montrent une culture dans laquelle la rhétorique raciste, antisémite et violente circule librement», écrit Politico.

Blagues sur les chambres à gaz

Ainsi, les participants ont qualifié les Noirs de «singes» et ont médité sur le fait de mettre leurs adversaires politiques dans des chambres à gaz. Ils ont parlé de violer leurs ennemis et de les pousser au suicide, et ont fait l'éloge des républicains dont ils pensaient qu'ils soutenaient l'esclavage.

William Hendrix, par exemple, le vice-président des jeunes républicains du Kansas, a utilisé plus d'une douzaine de fois dans le chat les mots «n--ga» et «n--guh», c'est-à-dire des insultes racistes. Au total, des insultes comme celles-ci sont apparues 251 fois dans les chats.

Bobby Walker, alors vice-président des jeunes républicains de l'État de New York, a qualifié le viol d'«épique». Peter Giunta, alors président de la même organisation, a écrit dans un message envoyé en juin que «tous ceux qui voteront non iront à la chambre à gaz». Plus tard, il a écrit: «Super. J'aime Hitler».

Selon Politico, de nombreux membres du chat travaillent déjà dans des agences gouvernementales ou des partis politiques, et l'un d'entre eux est même sénateur d'un État fédéral.

Fait explosif: au moins un des participants au chat travaille au sein de l'administration Trump. Michael Bartels est conseiller principal au bureau du conseil général de la Small Business Administration américaine. Selon Politico, il ne s'est guère exprimé lors du chat. Mais il n'a pas non plus contredit les déclarations racistes, homophobes et misogynes. Il ne s'est pas exprimé sur les révélations.

De nombreuses démissions

L'organisation «Young Republicans» s'est rapidement retrouvée sur la défensive après les révélations. De nombreux républicains ont également vivement critiqué les entretiens.

«Nous sommes horrifiés par le langage odieux et inexcusable qui s'exprime dans l'article de Politico publié aujourd'hui», peut-on lire dans un post sur X, anciennement Twitter. Un tel comportement est scandaleux et «indigne d'un républicain». Tous les participants doivent immédiatement démissionner de leur poste, poursuit le texte.

We are appalled by the vile and inexcusable language revealed in the Politico article published today. Such behavior is disgraceful, unbecoming of any Republican, and stands in direct opposition to the values our movement represents. Those involved must immediately resign from… pic.twitter.com/SM12D8kMXb — Young Republicans (@yrnational) October 14, 2025

Plusieurs participants au chat ont démissionné de leur poste ou ont été licenciés suite à la fuite. L'association des jeunes républicains du Kansas a été dissoute.

En outre, certains participants se sont excusés publiquement et ont démissionné de leur poste. Dans l'État de New York, le député Mike Reilly a renvoyé son chef de cabinet Peter Giunta, c'est-à-dire le jeune homme qui avait fait l'éloge d'Adolf Hitler dans un chat.

Parallèlement, des appels à la démission ont été lancés contre le sénateur républicain Samuel Douglass, qui aurait également participé aux chats.