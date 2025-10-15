Scandale chez les jeunes républicains: d'effarantes conversations révélées

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«J'aime Hitler» Scandale chez les jeunes républicains: d'effarantes conversations révélées 

Oliver Kohlmaier

15.10.2025

Des membres en partie haut placés des Jeunes Républicains ont tenu des propos racistes, antisémites et sexistes dans des discussions sur Telegram. Les conversations sont troublantes, notamment des blagues sur les chambres à gaz et des louanges à Hitler.

Un rassemblement des Jeunes Républicains à la mémoire de l'activiste d'extrême droite Charlie Kirk, assassiné en septembre.
Un rassemblement des Jeunes Républicains à la mémoire de l'activiste d'extrême droite Charlie Kirk, assassiné en septembre.
Bild: AP Photo/Kena Betancur/Keystone (Archivbild)

Redaktion blue News

15.10.2025, 19:57

15.10.2025, 21:48

Les révélations laissent entrevoir un abîme, plein de racisme, d'antisémitisme et de misogynie. Les «Young Republicans», l'organisation de jeunesse des républicains américains, ont été soumis à une pression massive suite à un rapport des médias sur les chats privés de leurs membres.

L'échange fait partie d'une collection de chats Telegram rapportée par «Politico». Elles comprennent des messages échangés pendant plus de sept mois entre de jeunes leaders républicains dans les Etats américains de New York, du Kansas, de l'Arizona et du Vermont.

Les discussions offrent un aperçu non filtré et dérangeant de la manière dont une nouvelle génération de militants soi-disant conservateurs s'exprime lorsqu'ils pensent que personne ne les écoute.

La collection porte sur un total de 28 000 messages de chat. «Ensemble, les chats montrent une culture dans laquelle la rhétorique raciste, antisémite et violente circule librement», écrit Politico.

Magazines féminins us. Traditionalisme, transphobie, racisme... l'idéologie de droite sur papier glacé

Magazines féminins usTraditionalisme, transphobie, racisme... l'idéologie de droite sur papier glacé

Blagues sur les chambres à gaz

Ainsi, les participants ont qualifié les Noirs de «singes» et ont médité sur le fait de mettre leurs adversaires politiques dans des chambres à gaz. Ils ont parlé de violer leurs ennemis et de les pousser au suicide, et ont fait l'éloge des républicains dont ils pensaient qu'ils soutenaient l'esclavage.

William Hendrix, par exemple, le vice-président des jeunes républicains du Kansas, a utilisé plus d'une douzaine de fois dans le chat les mots «n--ga» et «n--guh», c'est-à-dire des insultes racistes. Au total, des insultes comme celles-ci sont apparues 251 fois dans les chats.

Bobby Walker, alors vice-président des jeunes républicains de l'État de New York, a qualifié le viol d'«épique». Peter Giunta, alors président de la même organisation, a écrit dans un message envoyé en juin que «tous ceux qui voteront non iront à la chambre à gaz». Plus tard, il a écrit: «Super. J'aime Hitler».

Selon Politico, de nombreux membres du chat travaillent déjà dans des agences gouvernementales ou des partis politiques, et l'un d'entre eux est même sénateur d'un État fédéral.

«Fox devrait avoir honte». La chaîne de Trump interviewe un invité masqué – Mais quelque chose cloche

«Fox devrait avoir honte»La chaîne de Trump interviewe un invité masqué – Mais quelque chose cloche

Fait explosif: au moins un des participants au chat travaille au sein de l'administration Trump. Michael Bartels est conseiller principal au bureau du conseil général de la Small Business Administration américaine. Selon Politico, il ne s'est guère exprimé lors du chat. Mais il n'a pas non plus contredit les déclarations racistes, homophobes et misogynes. Il ne s'est pas exprimé sur les révélations.

De nombreuses démissions

L'organisation «Young Republicans» s'est rapidement retrouvée sur la défensive après les révélations. De nombreux républicains ont également vivement critiqué les entretiens.

«Nous sommes horrifiés par le langage odieux et inexcusable qui s'exprime dans l'article de Politico publié aujourd'hui», peut-on lire dans un post sur X, anciennement Twitter. Un tel comportement est scandaleux et «indigne d'un républicain». Tous les participants doivent immédiatement démissionner de leur poste, poursuit le texte.

Plusieurs participants au chat ont démissionné de leur poste ou ont été licenciés suite à la fuite. L'association des jeunes républicains du Kansas a été dissoute.

En outre, certains participants se sont excusés publiquement et ont démissionné de leur poste. Dans l'État de New York, le député Mike Reilly a renvoyé son chef de cabinet Peter Giunta, c'est-à-dire le jeune homme qui avait fait l'éloge d'Adolf Hitler dans un chat.

Parallèlement, des appels à la démission ont été lancés contre le sénateur républicain Samuel Douglass, qui aurait également participé aux chats.

Les plus lus

Scandale chez les jeunes républicains: d'effarantes conversations révélées
Elle claque la porte: «France TV a eu des exigences que je n'accepte pas»
La Cour suprême prête à porter un coup à une loi emblématique
30 ans requis: «Vous allez être condamné M. Jubillar»
Carole bouquet fait un malaise sur scène!
La championne du monde à l’honneur dans sa commune