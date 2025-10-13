  1. Clients Privés
Société Les jeunes Suisses restent plus longtemps chez leurs parents

ATS

13.10.2025 - 12:26

Les jeunes Suisses vivent un peu plus longtemps chez leurs parents qu'il y a 20 ans. La moitié de la population a quitté le foyer familial à l'âge de 23,7 ans. Pour leurs aînés, il fallait presque deux ans de moins, indique lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

La plupart des jeunes Suisses quittent le nid entre 20 et 30 ans (image d'illustration).
La plupart des jeunes Suisses quittent le nid entre 20 et 30 ans (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

13.10.2025, 12:26

13.10.2025, 13:28

Pour cette étude, les chercheurs de l'OFS ont comparé les personnes nées entre 1988 et 2007 et celles nées entre 1968 et 1987. C'est à 20 ans que la différence est la plus grande: à cet âge, moins d'un jeune sur cinq (19,1%) a déjà quitté le cocon familial, alors qu'ils étaient 30,1% dans les générations plus anciennes. A 30 ans, la différence entre les deux groupes est plus faible.

La plupart des jeunes quittent le nid entre 20 et 30 ans. En moyenne, un quart d'entre eux a pris son envol à 20 ans, près de 70% à 25 ans et près de 90% à 30 ans. Selon l'OFS, une personne est considérée comme ayant quitté le foyer parental lorsqu'elle ne vit plus avec ses parents quatre jours ou plus par semaine, indépendamment de son lieu de résidence principal enregistré.

Les hommes jouent les Tanguy

Outre l'âge, le sexe joue aussi un rôle important. Il faut attendre 23,4 ans pour que la moitié des hommes ait quitté le cocon familial, contre 21,9 ans pour les femmes. La différence est moins importante chez les personnes ayant un niveau de formation élevé.

La nationalité et la région linguistique ont aussi leur importance. A 20 ans, les Suisses ont plus facilement déménagé que leurs contemporains d'origine étrangère. Et en Suisse italienne, les jeunes restent plus longtemps chez la «mamma» qu'en Suisse alémanique et en Suisse romande.

Rester proche des parents

Une grande partie des jeunes de 20 à 39 ans restent à proximité de leurs parents. Près d'un quart (22%) mettent au maximum dix minutes pour leur rendre visite et presque de la moitié (48%) a au plus une demi-heure. En revanche, près d'un quart (22%) vivent à plus de cinq heures de chez leurs parents.

Indépendamment de la distance physique, les jeunes Suisses sont fréquemment en contact avec leurs parents. Huit personnes sur dix (80%) ont des contacts avec eux au moins une fois par semaine.

Après le déménagement, un tiers des moins de 40 ans partage son logement avec une ou un partenaire (sans enfants) et 38% vivent avec des enfants. Seul un quart vit seul, alors que 10% sont en colocation.

