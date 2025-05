La Fédération vaudoise des jeunesses campagnardes (FVJC) a inauguré samedi son siège dans l'ancienne fromagerie de Daillens, dans le Gros-de-Vaud. Cette nouvelle «Maison de la Fédé» réunit désormais le matériel de sport des girons, le support informatique, les archives ainsi qu'un mini-musée, retraçant l'histoire des jeunesses vaudoises, en un seul et même lieu.

La création de la Fédération vaudoise des jeunesses campagnardes (FVJC) remonte à 1919. Elle compte environ 200 jeunesses membres, réparties en quatre régions appelées Girons (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

La FVJC ne disposait jusque-là d'aucun pied-à-terre pour permettre à son Bureau central, son Comité central et ses commissions de se rassembler et travailler sur ses missions. A la suite d'un appel aux communes, en 2021, la commune de Daillens a répondu favorablement à ce besoin et la Fédération est devenue locataire d'une surface de 120 m2, brute de travaux, rappelle la FVJC sur son site internet.

Après plus de quatre ans ans de rénovation du bâtiment puis de conception et de chantier de l'aménagement intérieur, la «Maison de la Fédé» a été officiellement inaugurée et ouverte au public samedi, entre discours, concerts et différentes animations. Le ministre de la jeunesse Vassilis Venizelos et le président du Grand Conseil Jean-François Thuillard ont participé à la cérémonie.

Les locaux avaient été volontairement laissés bruts, car les responsables de la FVJC souhaitaient réaliser eux-mêmes les finitions et les aménagements. Le «QG de la Fédé» dispose du rez-de-chaussée et du sous-sol du bâtiment. La faîtière des jeunesses campagnardes en avait reçu les clés fin mai 2024 déjà.

Coût de 150'000 francs

Les Jeunesses du canton, les organisateurs et les membres individuels de la FVJC peuvent avoir accès aux espaces pour leurs propres assemblées. Il est en effet possible de louer une salle de conférence et un carnotzet, que ce soit donc pour une assemblée, mais aussi pour une verrée ou encore une projection, est-il souligné. L'espace est adaptable.

La Maison de la Fédé a été financée par un crowdfunding, des dons des communes vaudoises et par les provisions de la FVJC. Son coût total s'élève à quelque 150'000 francs.

La création de la Fédération vaudoise des jeunesses campagnardes remonte à 1919. Elle compte environ 200 jeunesses membres, réparties en quatre régions appelées Girons. Elle comptabilise quelque 4200 membres actifs et presque autant de membres individuels (des anciens ou des membres n'ayant jamais fait partie d'une jeunesse).

L'été dernier, la «Cantonale» de la FVJC – son principal rendez-vous qui a lieu tous les cinq ans – avait vu 120'000 personnes affluer à Givrins durant les 19 jours de rencontres sportives et festives.