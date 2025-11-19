  1. Clients Privés
Mort des jumelles Kessler L'héritage secret: beaucoup de dons et un mystérieux colis

ai-scrape

19.11.2025 - 18:15

Les jumelles Kessler, qui avaient initialement l'intention de tout léguer à Médecins sans frontières, ont ensuite choisi de répartir leur héritage entre plusieurs organisations caritatives. Peu avant leur disparition, elles ont aussi envoyé un colis à une amie de longue date.

Les jumeaux Kessler à Berlin (image d'archive).
Imago

Nicolò Forni

19.11.2025, 18:15

19.11.2025, 20:36

Les jumelles Kessler, Alice et Ellen, avaient soigneusement planifié leur départ. Elles voulaient mourir ensemble et ont donc eu recours à «l'euthanasie accompagnée», autorisée en Allemagne. Bien qu'elles n'aient pas eu d'enfants et ne se soient jamais mariées, elles avaient aussi bien préparé la répartition de leur héritage. Décédées à l'âge de 89 ans dans leur résidence de Grünwald, elles avaient révisé leur testament deux ans auparavant.

Nées le même jour, mortes le même jour. L'incroyable destin des jumelles Kessler

Nées le même jour, mortes le même jourL'incroyable destin des jumelles Kessler

Dans un premier temps, comme le rapporte le journal allemand «Bild», elles avaient décidé d'attribuer l'intégralité de leur patrimoine à «Médecins sans frontières». Mais en 2023, elles ont changé d'avis.

Ellen a expliqué qu'elle et sa sœur avaient opté pour une répartition plus équitable entre différentes organisations. «Nous ne voulions pas qu'une seule entité reçoive tout, mais plusieurs. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide», avait-elle déclaré.

Outre «Médecins sans frontières», les bénéficiaires sont la mission «CBM» pour les aveugles, «Unicef», la fondation «Paul Klinger Künstlersozialwerk», qui soutient les artistes en difficulté, et la «Deutsche Stiftung Patientenschutz», qui se consacre à la protection des patients.

Bien que le montant exact de l'héritage n'ait pas été révélé, Ellen avait ironiquement rassuré: «Il nous reste quelque chose. Nous avons bien gagné et investi sagement».

«N'ouvre pas ce colis avant le 18 novembre»

Laura Perrotta, directrice générale de la collecte de fonds de «Médecins sans frontières», a exprimé sa gratitude pour le legs des jumelles, soulignant l'importance de leur contribution pour l'organisation, qui n'accepte pas de fonds publics.

«Leur geste est significatif et nous permet de poursuivre nos projets», a-t-il commenté.

Peu avant leur mort, les jumelles ont également envoyé un colis à leur amie Carolin Reiber, une présentatrice de télévision allemande, en lui demandant de ne pas l'ouvrir avant le 18 novembre.

Cette dernière a révélé que le colis contenait des bijoux précieux, dont certains avec des pierres de jade, et une lettre dont elle n'a pas voulu révéler le contenu.

Une vie autour du monde

Les jumelles ont grandi à Tauche, près de Leipzig, et ont commencé à étudier la danse à l'âge de six ans. En 1952, elles retrouvent leur père à Düsseldorf, après qu'il a fui l'Allemagne de l'Est. Leur carrière débute au théâtre du Lido à Paris, où elles deviennent les célèbres Lido-Zwillinge.

Dans les années 1960, elles ont acquis une renommée mondiale en jouant dans des films, des comédies musicales et à la télévision, et en partageant la scène avec des légendes telles que Frank Sinatra et Fred Astaire. Même à un âge avancé, elles ont participé à la comédie musicale d'Udo Jürgens «Ich war noch niemals in New York».

Dans leurs dernières années, elles se sont retirées dans leur spacieuse villa au sud de Munich, un domaine de plus de neuf cents mètres carrés, qui fait maintenant partie de l'héritage à répartir entre les organisations nommées dans le testament.

