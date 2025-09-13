  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Jeux d'argent Les loteries européennes se donnent rendez-vous à Berne

ATS

13.9.2025 - 11:01

Berne accueille de dimanche à mercredi le 12e Congrès des loteries européennes. Organisé tous les deux ans, et pour la première fois en Suisse, l'événement réunira plus de 600 participants, représentant 70 loteries et fournisseurs à travers l'Europe.

Le directeur de la Loterie Romande, Jean-Luc Moner-Banet, retrouvera ses homologues européens la semaine prochaine à Berne (archives).
Le directeur de la Loterie Romande, Jean-Luc Moner-Banet, retrouvera ses homologues européens la semaine prochaine à Berne (archives).
ATS

Keystone-SDA

13.09.2025, 11:01

13.09.2025, 12:08

Le congrès est organisé par la faîtière des loteries européennes, The European Lotteries, en collaboration avec la Loterie Romande et son homologue alémanique Swisslos.

«C'est un véritable forum d'échange qui nous permet d'aborder tous les aspects de notre métier», explique Jean-Luc Moner-Banet, directeur général de la Loterie Romande, interrogé par Keystone-ATS.

Parmi les différentes tables rondes programmées au Kursaal de Berne, il sera notamment question du cadre réglementaire lié aux jeux d'argent. «Il est de plus en plus exigeant, ce qui est une bonne chose», remarque M. Moner-Banet.

Ce dernier participera lui-même à une discussion sur «l'impact sociétal» des jeux d'argent. Il rappelle au passage que si la Loterie Romande redistribue 100% de ses bénéfices à des projets d'utilité publique, ce n'est pas le cas partout en Europe.

Invités de marque

M. Moner-Banet participe depuis 1989 à ces congrès. Parmi les thématiques à avoir pris de l'importance ces dernières années, il cite les paris sportifs et les problèmes «d'intégrité» qu'ils peuvent occasionner.

Particulièrement attractifs, ces paris peuvent représenter un danger pour les personnes vulnérables et le sport lui-même, avec par exemple des matches truqués. Les paris sportifs constituent «à la fois une opportunité ainsi qu'une grande préoccupation» pour les loteries européennes, remarque M. Moner-Banet, qui officiera d'ailleurs mardi comme modérateur à une table ronde sur le sujet.

Le congrès donnera aussi la parole à plusieurs personnalités sur des thématiques plus générales. L'ancienne conseillère fédérale Simonetta Sommaruga et le Belge Herman Van Rompuy, ancien président du Conseil européen, font notamment partie des invités.

M. Moner-Banet relève encore que ce congrès, financé par les inscriptions des participants, aborde «les grandes thématiques» liées aux loteries européennes. Les questions relatives aux différents jeux, par exemple le lancement de nouveaux produits, font l'objet de séminaires dédiés.

Les plus lus

WhatsApp va complètement changer de look
«Qui aurait pu imaginer que ce petit homme maigre...»
Grands, masqués, de noir vêtus, ils ont attaqué un véhicule de transport de valeurs
Première journée entre prouesses et sanglots pour les Suissesses
Des touristes hospitalisés à cause d'une surdose... de vitamine D!
Les pick-up américains vont-ils envahir l'Europe?