Les lunettes de Macron font fureur!

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Buzz mondial au WEF Les lunettes de Macron font fureur!

Valérie Passello

22.1.2026

Le président français est apparu au WEF de Davos avec des lunettes de soleil en raison d'un problème oculaire. Depuis, le fabricant desdites lunettes croule sous les appels et le monde entier en parle.

Macron dénonce une

Macron dénonce une "concurrence" américaine qui vise à "affaiblir l'Europe"

Lors de son discours au Forum économique mondial à Davos, le président français Emmanuel Macron dénonce "une concurrence" américaine qui vise à "affaiblir et subordonner l'Europe".

22.01.2026

Valérie Passello

22.01.2026, 10:26

22.01.2026, 11:16

«Aviateur», «dur à cuire»: Trump n'a pas manqué d'épingler son homologue français au World Economic Forum (WEF) de Davos, se moquant ouvertement de ses lunettes de soleil.

Le président français Emmanuel Macron lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos, en Suisse, le mardi 20 janvier 2026. (AP Photo/Markus Schreiber)
Le président français Emmanuel Macron lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos, en Suisse, le mardi 20 janvier 2026. (AP Photo/Markus Schreiber)
KEYSTONE

Or, Emmanuel Macron les porte pour masquer un problème oculaire: un vaisseau sanguin a explosé dans son oeil droit, le rendant totalement rouge. 

Les spectateurs avisés ont immédiatement remarqué ce souci lors de la visite du chef d'Etat à Istres, le 15 janvier dernier, où il avait fait le choix de ne pas porter de lunettes.

Le président français Emmanuel Macron lors de sa visite à la base aérienne militaire d'Istres, dans le sud de la France, le jeudi 15 janvier 2026: son problème oculaire est bien visible. (AP Photo/Philippe Magoni, Pool)
Le président français Emmanuel Macron lors de sa visite à la base aérienne militaire d'Istres, dans le sud de la France, le jeudi 15 janvier 2026: son problème oculaire est bien visible. (AP Photo/Philippe Magoni, Pool)
AP

Mais ce qui est cocasse, c'est que si elles ont semblé déplaire au président américain, les très remarquées lunettes d'Emmanuel Macron ont par contre fait sensation! Les verres bleutés cerclés d'or sortent de la «Maison Henry Jullien», basée dans le Jura.

Selon «France 3 Régions», l'entreprise est débordée d'appels depuis hier, à la suite de l'apparition de Macron à Davos. Les lunettes en question sont un modèle «Pacific S 01» à 659 euros, précisent nos confrères français, et elles sont fabriquées «entièrement à la main». C'est en 2024 que le bureau du président a contacté la société pour en commander une paire.

Buzz mondial

Dans de nombreux pays, la presse a choisi d'illustrer sa Une avec la photo du président français derrière ses verres bleutés, souligne «Le Parisien». Mais les journaux ont préféré parler du discours ferme de Macron face à Trump (voir vidéo ci-dessus), plutôt que de s'arrêter à ses lunettes.

Sur les réseaux sociaux par contre, on s'en donne à coeur joie: «Les lunettes de dark Macron c’est comme le mask de Jim Carrey, ça fait son effet», écrit un internaute sur X. Un autre plaisante: «Brigitte a mis un cocard à Macron, depuis il lâche plus les lunettes». Toujours sur X, un utilisateur s'agace: «C'est une caméra cachée planétaire, c'est la seule explication que j'ai trouvée. Emmanuel Macron devient un bouffon sur les réseaux».

Exemples de détournements de l'apparition d'Emmanuel Macron avec des lunettes de soleil.
Exemples de détournements de l'apparition d'Emmanuel Macron avec des lunettes de soleil.
Capture d'écran Facebook/ Russya Afrique

Parmi les innombrables commentaires, un membre de Facebook compare Trump et Macron: «Le nôtre a des lunettes, le leur a un vieux postiche sur la tête, une tête orange et 90 ans.  Et à chaque fois qu’il l'ouvre, c’est un remake de Kaamelott et Southpark», considère-t-il.

«Ce pauvre Macron, il ne lui manquait plus que cela. La risée du monde entier. Le problème c’est qu’il est sensé nous représenter», se désole une autre internaute.

«Amis», vraiment ?. Entre séduction et humiliation, chronique de la relation Trump-Macron

«Amis», vraiment ?Entre séduction et humiliation, chronique de la relation Trump-Macron

D'autres par contre estiment qu'il a «la classe mondiale» et préfèrent, comme la presse, parler de son discours plutôt que de son apparence.

Les plus lus

Huées et interruption avant le dessert: le dîner exclusif du WEF dérape!
À Davos, Trump et son équipe font chauffer la carte de crédit
Merz: «Mon pays a emprunté cette voie par le passé et a entraîné le monde dans un abîme»
Les lunettes de Macron font fureur!
Stan Wawrinka sort vainqueur d'une bataille folle et se hisse en 16es !
À Davos, le gouverneur de Californie torpille Trump