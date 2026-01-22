Les lunettes de Macron font fureur!

Le président français est apparu au WEF de Davos avec des lunettes de soleil en raison d'un problème oculaire. Depuis, le fabricant desdites lunettes croule sous les appels et le monde entier en parle.

Macron dénonce une "concurrence" américaine qui vise à "affaiblir l'Europe" Lors de son discours au Forum économique mondial à Davos, le président français Emmanuel Macron dénonce "une concurrence" américaine qui vise à "affaiblir et subordonner l'Europe". 22.01.2026

«Aviateur», «dur à cuire»: Trump n'a pas manqué d'épingler son homologue français au World Economic Forum (WEF) de Davos, se moquant ouvertement de ses lunettes de soleil.

Le président français Emmanuel Macron lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos, en Suisse, le mardi 20 janvier 2026. (AP Photo/Markus Schreiber) KEYSTONE

Or, Emmanuel Macron les porte pour masquer un problème oculaire: un vaisseau sanguin a explosé dans son oeil droit, le rendant totalement rouge.

Les spectateurs avisés ont immédiatement remarqué ce souci lors de la visite du chef d'Etat à Istres, le 15 janvier dernier, où il avait fait le choix de ne pas porter de lunettes.

Le président français Emmanuel Macron lors de sa visite à la base aérienne militaire d'Istres, dans le sud de la France, le jeudi 15 janvier 2026: son problème oculaire est bien visible. (AP Photo/Philippe Magoni, Pool) AP

Mais ce qui est cocasse, c'est que si elles ont semblé déplaire au président américain, les très remarquées lunettes d'Emmanuel Macron ont par contre fait sensation! Les verres bleutés cerclés d'or sortent de la «Maison Henry Jullien», basée dans le Jura.

Selon «France 3 Régions», l'entreprise est débordée d'appels depuis hier, à la suite de l'apparition de Macron à Davos. Les lunettes en question sont un modèle «Pacific S 01» à 659 euros, précisent nos confrères français, et elles sont fabriquées «entièrement à la main». C'est en 2024 que le bureau du président a contacté la société pour en commander une paire.

Buzz mondial

Dans de nombreux pays, la presse a choisi d'illustrer sa Une avec la photo du président français derrière ses verres bleutés, souligne «Le Parisien». Mais les journaux ont préféré parler du discours ferme de Macron face à Trump (voir vidéo ci-dessus), plutôt que de s'arrêter à ses lunettes.

Sur les réseaux sociaux par contre, on s'en donne à coeur joie: «Les lunettes de dark Macron c’est comme le mask de Jim Carrey, ça fait son effet», écrit un internaute sur X. Un autre plaisante: «Brigitte a mis un cocard à Macron, depuis il lâche plus les lunettes». Toujours sur X, un utilisateur s'agace: «C'est une caméra cachée planétaire, c'est la seule explication que j'ai trouvée. Emmanuel Macron devient un bouffon sur les réseaux».

Exemples de détournements de l'apparition d'Emmanuel Macron avec des lunettes de soleil. Capture d'écran Facebook/ Russya Afrique

Parmi les innombrables commentaires, un membre de Facebook compare Trump et Macron: «Le nôtre a des lunettes, le leur a un vieux postiche sur la tête, une tête orange et 90 ans. Et à chaque fois qu’il l'ouvre, c’est un remake de Kaamelott et Southpark», considère-t-il.

«Ce pauvre Macron, il ne lui manquait plus que cela. La risée du monde entier. Le problème c’est qu’il est sensé nous représenter», se désole une autre internaute.

D'autres par contre estiment qu'il a «la classe mondiale» et préfèrent, comme la presse, parler de son discours plutôt que de son apparence.