«C'est comme un conte de Disney!» Sur les marchés de Noël alsaciens, les touristes venus d'Espagne sont plus nombreux que jamais, un phénomène nouveau rendu possible par des liaisons aériennes plus régulières.

Les marchés de Noël en Alsace attirent toujours davantage de touristes venus d'Espagne (photo prétexte). ATS

Keystone-SDA ATS

Dans les allées du marché de Noël de Strasbourg, traversées par un vent glacial et des effluves de vin chaud, les discussions en espagnol viennent se mêler à celles en français ou allemand, plus habituelles.

«C'est impressionnant, les couleurs des maisons, et à quel point c'est bien fichu, les lumières... je crois que je n'ai rien vu de pareil», s'émerveille Rafael Mendicute, venu en famille depuis le Pays basque et rencontré près de la cathédrale de Strasbourg.

Ce retraité de la distribution alimentaire, âgé de 66 ans, raconte avoir offert le voyage à sa fille. «Elle avait très envie de venir à un marché de Noël, et on s'est alors dit: c'est le moment». «C'est comme un conte de Disney, plein de lumière et de couleurs», confie Asuncion Cuesta, retraitée madrilène de 66 ans.

Découvertes culinaires

«La gastronomie aussi, c'est très bon», dit-elle, racontant avoir mangé dans une brasserie et une winstub, restaurant typique d'Alsace. «Ce sont des gourmands, les Espagnols», témoigne Olivier Klein, président d'une association de commerçants du coeur de ville.

«Clairement, ils ne se font pas prier pour goûter, et quand ça leur plaît, ils transforment et ils achètent. On a d'ailleurs sur chaque chalet une personne qui parle espagnol», explique ce gérant de boucherie qui tient deux stands au marché de Noël.

Effet compagnies aériennes

Si le marché de Noël de Strasbourg n'établit pas de statistiques par nationalité, l'aéroport de Strasbourg-Entzheim indique à l'AFP projeter une fréquentation bien plus nombreuse des vols de et vers l'Espagne: près de 20'000 passagers en novembre et décembre 2024, contre 12'200 en 2023, 11'500 en 2022, 9900 en 2021 et 4200 en 2019.

La forte augmentation en 2024 est due à l'arrivée de la compagnie à bas coût Easyjet sur la ligne Strasbourg-Barcelone et du renforcement de sa concurrente Volotea ainsi que d'Iberia. S'y ajoutent cinq liaisons par semaine avec Madrid, deux avec Malaga et une avec Lanzarote.

«Cet afflux d'Espagnols, c'est vraiment une dimension qui est tout à fait nouvelle, on était jusqu'à présent plus sur un tourisme de proximité avec une clientèle plutôt limitrophe» explique Véronique Siegel, directrice de l'hôtel Monopole à Strasbourg et dirigeante nationale de l'Union des métiers de l'hôtellerie.

Tradition de Noël

«L'Espagne est un pays qui a une forte tradition autour de Noël aussi, donc, ils sont intéressés de découvrir des traditions différentes. L'Alsace naturellement rayonne au titre de ses traditions autour de Noël», ajoute-t-elle.

«L'architecture des maisons m'intéresse beaucoup», confie par exemple Leomary Suriel, médecin de 38 ans venue d'Algésiras, dans l'extrême sud de la péninsule Ibérique. Avec ses voisins, jeunes parents comme elle, ils ont visité plusieurs marchés de Noël: Kaysersberg, Eguisheim, Ribeauvillé.