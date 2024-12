L’attentat meurtrier sur le marché de Noël de Magdebourg a ravivé des inquiétudes en Suisse. Selon un expert, la sécurité de nombreux marchés de Noël dans le pays reste insuffisante, et les mesures mises en place manquent parfois de cohérence.

Le sapin de Noël sur le village de Noël zurichois de la place Bellevue, mardi 10 décembre 2024. Til Buergy/KEYSTONE

tgab/trad Gabriela Beck

Après les évènements tragiques de hier soir, une visiteuse du marché de Münsterhof à Zurich a fait part au «Tages-Anzeiger» de son «sentiment de malaise»: «Ce matin, je me suis fait des idées.» Toutefois, pas question pour elle de renoncer à profiter de la magie des fêtes: «Je me sens en sécurité à Zurich. Je connais la ville, et heureusement, aucun attentat de ce genre n’y a encore eu lieu.»

Face aux risques potentiels, les organisateurs du marché de Noël ont ajusté leur dispositif de sécurité. Des systèmes de retenue de véhicules ont été déployés sur les sites par la police.

Des barrières mobiles ont été installées au marché de Noël de Münsterhof pour prévenir toute intrusion de véhicules. Michael Buholzer/KEYSTONE

Des failles dans les dispositifs actuels

La Suisse ne semble pas, pour l’instant, subir un niveau de menace terroriste accru. Néanmoins, certaines villes, comme Bâle, Soleure et Berne, ont réévalué leurs dispositifs de sécurité à la lumière des événements de Magdebourg.

Sandro Wetter, copropriétaire du groupe Wetter, qui conçoit des barrières de sécurité mobiles, pointe des failles dans les dispositifs actuels. «On veut se protéger, mais on ne veut pas pour autant ériger un mur de béton autour de tout le marché de Noël», explique-t-il à «20 Minuten». C'est pourquoi, selon lui, de nombreuses manifestations en Suisse ne sont pas suffisamment protégées.

Il met également en garde contre l’utilisation d’éléments en béton mal adaptés, qui peuvent se briser en éclats dangereux lors d’un impact.

Un bloc de béton, habilement déguisé en cadeau, sécurise l'entrée du marché de Noël de Berne sur la Waisenhausplatz. Peter Klaunzer/KEYSTONE

Les organisateurs ignorent si ces événements affecteront la fréquentation des marchés de Noël suisses. Mais les auteurs d’attentats poursuivent un objectif clair: semer la peur pour dissuader le public de participer à des rassemblements festifs comme les marchés de Noël.