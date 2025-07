Italie: les médecins lui retirent une tumeur de 15 kilos!

Il n'y avait guère d'espoir pour une patiente qui avait été admise dans un hôpital spécialisé d'Aviano avec une tumeur de 15 kilos. Les médecins italiens ont toutefois pu sauver la vie de cette femme.

Au Centro di riferimento oncologico (CRO) d'Aviano, les médecins ont réussi à débarrasser une femme d'une tumeur de 15 kilos. CRO

Philipp Dahm

Au Centre de référence oncologique (CRO) d'Aviano, dans la province de Pordenone (Italie), une patiente d'âge moyen a subi l'ablation d'un liposarcome abdominal de plus de 40 centimètres et pesant plus de 15 kilogrammes.

La masse provenait du grand épiploon, un repli du péritoine qui pend de l'estomac comme un tablier et recouvre la plupart des organes abdominaux.

Cette masse a envahi toute la cavité abdominale. Elles provoquent des symptômes tels que douleurs, gonflements, difficultés de digestion et font pression sur les organes voisins.

Moins de 20 cas

Moins de 20 cas de telles tumeurs ont été décrits dans la littérature, mais jamais d'une telle ampleur. La tumeur affectait manifestement beaucoup la vie de la patiente et ne laissait aucun espoir de guérison.

L'opération a été réalisée par l'équipe de chirurgie oncologique générale, dirigée par Claudio Belluco, et l'équipe d'anesthésie et de réanimation, dirigée par Fabrizio Brescia.

La même équipe CRO avait réalisé une opération similaire l'année dernière, particulièrement complexe et délicate en raison de la présence de plus de 16 litres de liquide dans la cavité abdominale.

Le cas doit être traité de manière scientifique

Les spécialistes parlent d'une synergie entre le personnel chirurgical et le personnel d'anesthésie qui a permis de réaliser l'opération en toute sécurité et de donner au patient une réelle chance de guérison.

«Les examens préopératoires indiquaient une image à la limite de l'opérabilité», explique le Dr Belluco. «Nous avons relevé le défi et cela a valu la peine : la masse a effectivement pu être retirée entièrement sans que d'autres organes ne soient sacrifiés».

Le médecin italien poursuit: «La rareté de ce type de tumeur nécessite un traitement scientifique du cas, car cette expérience pourrait également être utile pour le traitement d'autres patients atteints de pathologies similaires».