Vers la fin des voitures en ville ? L'Europe se réinvente, la Suisse suit

Dans les métropoles européennes, les places de parking disparaissent au profit de pistes cyclables et d'espaces verts. La Suisse suit la tendance - avec des méga-ponts cyclables et des zones sans voitures.

Paris a rendu le stationnement drastiquement plus cher pour les voitures lourdes comme les SUV. Keystone

Dominik Müller

Les grandes villes européennes connaissent actuellement de profonds changements : des villes comme Paris, Barcelone ou Londres misent sur davantage d'espaces verts, le développement des transports publics et une infrastructure plus adaptée aux cyclistes. L'objectif est de faire face à la croissance démographique et aux défis du changement climatique.

A Paris, la maire Anne Hidalgo poursuit la vision d'une «ville en 15 minutes», dans laquelle toutes les installations importantes sont accessibles en peu de temps, comme le rapporte SRF. Pour cela, 70'000 places de parking ont déjà été supprimées et remplacées par des espaces verts et des pistes cyclables. En outre, la vitesse est limitée à 30 km/h dans la plupart des rues afin d'améliorer la qualité de l'air et de calmer le trafic.

Barcelone lutte contre une pollution atmosphérique élevée et mise sur les «superblocs», des quartiers où la circulation automobile est fortement limitée. Depuis mars 2020, près de huit hectares ont été libérés de la circulation automobile et transformés en trottoirs, aires de jeux, pistes cyclables ou terrasses de restaurants.

Rome subventionne les trottinettes électriques

D'autres villes suivent également le mouvement : Londres investit des milliards dans de nouvelles pistes cyclables et trottoirs, tandis que Bruxelles donne la priorité aux piétons et aux cyclistes sur les voitures dans le centre-ville. A Rome, le gouvernement encourage l'achat de vélos et de trottinettes électriques en accordant des subventions pouvant aller jusqu'à 500 euros.

La Suisse fait également partie de ce mouvement. Zurich prévoit la construction d'un nouveau méga-pont pour vélos qui reliera les arrondissements 4 et 5 de la ville. A Saint-Gall, il a été décidé de construire un nouveau tunnel pour les piétons et les cyclistes afin d'améliorer la sécurité.

«Il est important de construire de manière plus dense»

Les experts soulignent l'importance de ces développements. Regula Lüscher, experte en architecture et en urbanisme, déclare à la SRF : «L'un des défis est de maîtriser la croissance démographique dans les villes. Il est donc important de construire de manière plus dense et de développer les villes existantes».

Damian Jerjen, directeur de l'association d'aménagement du territoire Espace Suisse, fait remarquer que les places asphaltées conduisent à des îlots de chaleur en été. «Nos villes sont fondamentalement très scellées, l'eau ne peut que difficilement s'infiltrer», dit-il. Selon lui, il faut donc davantage de nature, de biodiversité et de sols absorbants dans les centres.

Ces mesures doivent contribuer à une meilleure qualité de vie malgré la densité croissante et l'augmentation de la population - en Suisse également.

Le rédacteur a rédigé cet article à l'aide de l'IA.