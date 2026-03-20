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«Nous devons leur venir en aide» Les moineaux, des oiseaux proches des humains mais en déclin

ATS

20.3.2026 - 05:00

Présents aux côtés de nos ancêtres depuis près de 10'000 ans, les moineaux sont encore aujourd'hui parmi les oiseaux les plus proches des humains et les plus courants en Suisse. Mais en Europe leur population est en déclin, remarque la Station ornithologique suisse.

Les moineaux domestiques et friquets sont les plus connus de la famille, mais il existe aussi la niverolle alpine et le moineau cisalpin (archive).
Les moineaux domestiques et friquets sont les plus connus de la famille, mais il existe aussi la niverolle alpine et le moineau cisalpin (archive).
ATS

Keystone-SDA

20.03.2026, 05:00

20.03.2026, 06:46

«Peu d'oiseaux sont aussi proches de nous que les moineaux», note la Station ornithologique suisse dans un communiqué à l'occasion de la journée mondiale des moineaux vendredi.

En Suisse, les moineaux domestiques et friquets sont les plus connus de la famille. Mais il y en a d’autres: la niverolle alpine habite la haute montagne, et le Tessin abrite la seule population helvétique du moineau cisalpin, indique l'organisation.

La population nicheuse en Suisse se porte bien, selon la Station ornithologique (entre 450'000 et 550'000 de 2013 et 2016), mais elle se rarifie en Europe. En 2017, il ne restait plus que 11% des moineaux recensés quatorze ans plus tôt à Paris. En Angleterre, l’effectif actuel du moineau friquet ne correspond plus qu’à 2% de celui de 1965.

«Nous devons regarder au-delà de la familiarité des moineaux et leur venir en aide en plantant des arbustes indigènes ou des plantes vivaces sauvages dans nos jardins et en évitant les pesticides», souligne l'organisation.

La journée mondiale des moineaux a été lancée en 2010, à l'initiative de l’association indienne Nature Forever Society. Elle est depuis célébrée chaque année dans différentes régions du monde.

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