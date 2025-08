«Quand j'ai vu l'ampleur du phénomène, ça m'a fait peur»

Un gigantesque éboulement a transformé le Val Roseg en Engadine et le quotidien de la Tschiervahütte. La gardienne de la cabane, Caroline Zimmermann, y voit comment le changement climatique modifie les Alpes et son quotidien.

Caroline Zimmermann est gardienne de la Tschiervahütte depuis 25 ans. Photo : Noemi Hüsser

Noemi Hüsser, Adrian Kammer Noemi Hüsser

Même après 25 ans, il y a des moments où Caroline Zimmermann est surprise par les montagnes. Par exemple, lorsque plusieurs centimètres de neige tombent en juillet. Elle se tient alors sur la terrasse de la Tschiervahütte, jette en l'air une poignée de neige que son chien Jack s'empresse d'attraper, et dit: «Qu'il neige ainsi en juillet, c'est très, très rare».

Caroline Zimmermann est gardienne de la Tschiervahütte, au pied du Piz Tschierva près de Pontresina dans les Grisons. «Le monde de la montagne est magnifique ici», dit-elle sur la terrasse devant sa cabane, en racontant comment, enfant déjà, elle était attirée par la montagne avec ses parents.

Après son apprentissage d'opticienne, elle a travaillé pendant neuf ans dans différentes cabanes en Engadine et dans l'Oberland bernois, jusqu'à ce qu'elle reste à la Tschiervahütte. Aujourd'hui, elle a 53 ans et est ici chaque été depuis 25 ans, de juin à octobre. En hiver, elle travaille comme fleuriste à Saint-Moritz dans un hôtel cinq étoiles.

Quand on exerce un travail depuis si longtemps, on voit aussi les changements qui se produisent au fil du temps. Zimmermann connaît les exigences des clients, qui sont devenues plus élevées: ils veulent moins de dortoirs, mais plus d'intimité et plus de luxe. Elle observe aussi que, par rapport au passé, les gens écrivent aujourd'hui beaucoup plus d'e-mails.

«Nous sommes extrêmement dépendants de la météo» Caroline Zimmermann Gardienne de la cabane Tschierva

Et Caroline Zimmermann ressent également très concrètement les effets du changement climatique ici, à 2584 mètres d'altitude. Ce sont les températures qui augmentent, c'est le temps qui devient de plus en plus imprévisible. Cette année, pour la première fois depuis le début des mesures en 1954, l'isotherme zéro degré a dépassé les 5000 mètres en juin.

«Nous sommes extrêmement dépendants de la météo», dit la gardienne de cabane. Si, après un mois de juin très chaud, il neige soudainement, les montagnes deviennent plus dangereuses. Les alpinistes doivent annuler ou reporter des excursions. Pour Zimmermann, la planification devient alors plus difficile. Car même si les clients changent d'avis à la dernière minute, il faut quand même acheter la nourriture, la transporter par avion jusqu'au refuge et la préparer.

Quand il fait plus chaud, la saison est généralement plus courte, les conditions en montagne ne sont pas toujours idéales. Caroline Zimmermann doit alors obtenir le maximum de nuitées en un minimum de temps. «Mais ce n'est jamais le nombre de nuitées que l'on devrait avoir pour pouvoir en vivre», dit-elle.

Et c'est en un seul matin que le changement climatique a été le plus visible: le dimanche 14 avril 2024, à 6h56. C'est alors que la montagne est arrivée. 5,5 millions de mètres cubes de glace et de roches se sont détachés du Piz Scerscen, ont grondé dans la vallée et ont entraîné 3 millions d'autres éboulis en chemin.

Caroline Zimmermann n'était pas dans le refuge à ce moment-là, ce n'était pas encore la saison. Des amis lui ont envoyé des photos. Elle a d'abord pensé qu'il s'agissait simplement d'une nouvelle chute d'éboulis. Cela était déjà arrivé plusieurs fois. «Mais quand j'ai vu l'ampleur du phénomène, ça m'a fait peur».

Le dégel du permafrost a joué un rôle

Comme la zone de départ de l'éboulement se trouvait dans une zone de permafrost et que de l'eau s'est échappée de la roche brisée juste après, on a rapidement supposé que le permafrost dégelant avait pu jouer un rôle. Le permafrost, ou pergélisol, est un sol gelé en permanence, dont la température est inférieure ou égale à 0 °C toute l'année. Il fonctionne un peu comme la colle qui maintient une montagne.

Un rapport du réseau suisse de mesure du pergélisol a récemment montré que 2024 était l'année la plus chaude pour le pergélisol depuis le début des mesures il y a 25 ans. À dix mètres de profondeur, les températures ont augmenté jusqu'à 0,8 degré Celsius.

Quelques mois après l'éboulement, en août 2024, l'Institut WSL pour l'étude de la neige et des avalanches a publié un rapport dans lequel il confirme que le dégel du permafrost a entraîné une infiltration d'eau dans la roche, ce qui a contribué à l'éboulement.

La Tschiervahütte a certes été épargnée par l'éboulement, et il n'y a pas eu de blessés non plus. Mais depuis, l'environnement de la Tschiervahütte a changé. Les randonneurs qui montent aujourd'hui à la cabane - le long de la rivière, à travers des forêts aux arbres recouverts de lichen, en passant devant des excursionnistes en VTT électrique - ne le remarquent pas vraiment au début.

Mais plus haut, plus on s'enfonce dans le Val Roseg, plus l'ampleur de l'éboulement devient visible. Le cône de déjection de près de six kilomètres de long. Les ruisseaux qui se frayent un chemin à travers la roche. Le glacier, brisé, est recouvert d'éboulis.

Depuis l'éboulement, il est également déconseillé de faire des randonnées sur le Piz Scerscen et le Piz Roseg, le chemin passant par la zone de l'éboulement. Cela a des conséquences directes sur la Tschiervahütte: autrefois, les alpinistes restaient souvent plusieurs jours et faisaient différentes courses d'altitude. Aujourd'hui, la plupart ne restent qu'une nuit.

Plus de huit millions de mètres cubes de glace et d'éboulis sont tombés dans le Val Roseg en avril 2024. Photo : Noemi Hüsser

Cela montre une réalité qui est devenue de plus en plus évidente ces dernières années: même les montagnes - autrefois symbole de stabilité et de tranquillité - changent. Et parfois, elles s'effondrent dans la vallée. On l'a constaté à Blatten, à Brienz, dans le Lötschental et dans le Val Roseg.

Et il faut des moyens pour faire face à ces changements, et aux éboulements qui font de plus en plus partie du quotidien dans les Alpes. Pour la gardienne de refuge Caroline Zimmermann, ce n'est pas nouveau. Sa fascination pour la montagne a toujours été accompagnée d'un respect pour sa force, bien avant l'éboulement.

«On remarque comment tout devient extrêmement instable» Caroline Zimmermann Gardienne de la Tschiervahütte

«Les montagnes sont magnifiques, mais elles peuvent aussi être brutales», dit Zimmermann en racontant comment, chaque année, au moins une personne qui a passé la nuit dans sa cabane est victime d'un accident en montagne. Des personnes avec lesquelles elle a parfois encore parlé et ri la veille au soir. «Bien sûr que ça me touche», dit-elle. Mais la peur ? Non. «Sinon, on ne pourrait plus rien faire du tout».

L'éboulement préoccupe également les hôtes de la Tschiervahütte: «Ça fait mal» et «impressionnant» sont des mots que l'on entend dans la cabane de la part des alpinistes. Zimmermann explique qu'il y a même des gens qui viennent spécialement à la cabane pour voir le cône de déjection.

Ici, on devrait voir un glacier, mais il est enseveli sous les éboulis. Photo : Noemi Hüsser

Même s'ils ne vont pas au Piz Scerscen ou au Piz Roseg, les alpinistes et les randonneurs sont touchés par le changement climatique en montagne. Les randonnées deviennent plus difficiles à cause des pierres détachées et de la fonte des glaciers: «On remarque que tout devient extrêmement instable», ajoute la responsable du refuge. «Aujourd'hui, il faut être plus prudent si l'on veut s'accrocher à une pierre».

Le Piz Scerscen continue lui aussi à bouger. On entend régulièrement des pierres qui roulent sur le glacier, explique la gardienne de la cabane. L'Institut WSL pour l'étude de la neige et des avalanches écrit lui aussi que «jusqu'à présent, la plus grande partie, mais pas la totalité de la masse rocheuse potentiellement instable, s'est écroulée». Il pourrait y en avoir à nouveau à tout moment.

La cabane elle-même se trouve certes en dehors de cette zone de danger, mais elle n'est pas pour autant à l'abri du changement climatique. Derrière la cabane, le sol se déplace et l'eau est davantage en mouvement. «En cas de fortes averses, la cave est sous l'eau», explique Caroline Zimmermann.

Une cabane CAS sur trois est concernée par le changement climatique

L'année dernière, le Club alpin suisse CAS a étudié l'impact du changement climatique sur les cabanes de montagne. La conclusion: sur 152 cabanes du CAS, plus d'un tiers pourrait devenir instable à l'avenir en raison du dégel du permafrost.

42 cabanes sont en outre potentiellement menacées par des éboulements. L'approvisionnement en eau deviendra également plus difficile et les chemins de randonnée ainsi que l'environnement des cabanes seront modifiés. En 2050, on ne verra plus un glacier que depuis 10% des 152 refuges, et pour aucun d'entre eux d'ici la fin du siècle.

Pour relever ces défis, le CAS estime qu'il faudrait investir chaque année 5 millions de francs dans des mesures d'adaptation au changement climatique jusqu'en 2040, soit plus de 100 millions de francs au total. «Un jour ou l'autre, le CAS devra se demander quelles cabanes valent encore la peine d'être visitées», déclare Zimmermann.

Cabane de Tschierva début juillet 2025 : plusieurs centimètres de neige sont tombés pendant la nuit. Photo : Noemi Hüsser

D'ici là, une chose est sûre pour la gardienne de la cabane: elle continue. Et essaie de s'adapter avec la Tschiervahütte. Elle a aménagé des chambres doubles dans la cabane afin d'attirer des clients qui apprécient le confort - et de trouver ainsi de nouvelles sources de revenus. Derrière la cabane, elle détourne l'eau.

«Ici, les gens sont ouverts, il est beaucoup plus facile d'engager la conversation» Caroline Zimmermann Gardienne de la cabane Tschierva

«La cabane est comme mon enfant», dit-elle, «je ne pourrais pas en imaginer une autre». Elle n'envisagera d'arrêter que lorsqu'elle n'en aura plus envie. Jusqu'à présent, ce n'est pas le cas - les discussions, les rencontres, la proximité avec les gens dans la cabane y contribuent. «Ici, les gens sont ouverts, il est beaucoup plus facile d'engager la conversation».

Son moment préféré de la journée est d'ailleurs entre 10 et 11 heures, lorsque le petit-déjeuner est préparé, que la cabane est nettoyée et que tout est calme. Elle s'installe alors sur la terrasse avec son équipe et prend un café.

«La vie continue», dit Caroline Zimmermann. «Et nous devons voir si nous pouvons en tirer le meilleur parti».