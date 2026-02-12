  1. Clients Privés
«Vous êtes des monstres» Les Moretti violemment pris à partie par des proches de victimes

ATS

12.2.2026 - 10:32

Jessica Moretti est auditionnée, ce jeudi, dans l'affaire de l'incendie du 1er janvier à Crans-Montana. Son arrivée et celle de son mari Jacques Moretti au campus Energypolis à Sion a été marquée par la présence de proches de victimes qui les ont pris à partie.

"Vous êtes des tueurs" : face à face houleux entre les Moretti et des familles endeuillées

Des familles endeuillées confrontent les époux Moretti au deuxième jour d'audition du couple à Sion.

12.02.2026

Keystone-SDA

12.02.2026, 10:32

12.02.2026, 11:51

Convoquée pour 09h00, la citoyenne française est arrivée vers 08h50, avec son époux. A côté d'un attroupement de journalistes, de photographes et de caméramen, la quadragénaire était attendue par des proches de victimes.

«Moment extrêmement intense». La mère de deux victimes de Crans-Montana s'est entretenue avec les Moretti

«Moment extrêmement intense»La mère de deux victimes de Crans-Montana s'est entretenue avec les Moretti

Au moment d'entrer par la porte principale du campus Energypolis de Sion, Jessica et Jacques Moretti ont été copieusement insultés. Tous deux ont été traités à plusieurs reprises «de tueurs». «Vous avez tué mon fils. Vous avez tué mon frère. Mon fils, il est où? Vous êtes des monstres. Comment vous avez réussi à manger, à dormir (ndlr: depuis le drame)», a-t-on notamment pu entendre durant une scène particulièrement tendue.

Se sentant agressé, Jacques Moretti a réagi à chaud: «s'il faut payer, on payera. Il n'y a pas de mafia, on est des travailleurs.»

Archive de mercredi

Jacques Moretti se présente pour son audition à Sion accompagné de son épouse Jessica

Jacques Moretti se présente pour son audition à Sion accompagné de son épouse Jessica

Drame de Crans-Montana : les auditions se poursuivent au campus Energypolis de Sion. Mercredi, le gérant du bar "Le Constellation", Jacques Moretti, fait face aux avocats. Son épouse, Jessica, sera également entendue jeudi, par la justice valaisanne.

11.02.2026

