Les morts solitaires, le terrible fléau qui touche les personnes âgées

Deux jours avant Noël, Camille* a trouvé les services d'urgence avec un brancard devant son immeuble. Ils emportaient le corps de sa voisine sexagénaire, retrouvée décédée seule dans son appartement.

En France, 530.000 personnes âgées sont en état de «mort sociale» (image d’illustration). ats

AFP Gregoire Galley

«Nous étions inquiets, nous avions vu des grosses mouches dans l'escalier, nous avions demandé de ses nouvelles aux voisins et au gardien mais personne ne savait rien. C'était une divorcée très discrète», raconte la Parisienne de 40 ans.

En 2024, plus de 30 personnes âgées ont été retrouvées mortes chez elles, des semaines voire des années après leur décès, d'après un décompte effectué par les Petits Frères des Pauvres, à l'occasion de la journée mondiale des solitudes jeudi.

Morlaix, Carpentras, Beauvais, La Ciotat, Albertville, Dijon, Angers... l'association a décompté ces morts solitaires à partir de faits divers relatés dans les journaux régionaux.

Un décompte «sous-évalué», selon l'association, qui appelle les pouvoirs publics à créer un «observatoire de la mort solitaire», pour recenser les cas et mieux mesurer la solitude extrême.

«Mort sociale»

Le nombre de personnes âgées qui décèdent seules, sans proches à leur côté, est «bien plus élevé», assure Boris Callen, délégué général de Monalisa, la Mobilisation Nationale contre l'Isolement des Agés, un réseau de 550 associations soutenu par les pouvoirs publics. «Il y a des personnes âgées qui meurent dans une solitude tellement absolue que leurs corps ne sont demandés par personne».

En général, ce sont les voisins qui signalent au maire ou aux forces de l'ordre: des prospectus qui s'amoncèlent dans la boîte aux lettres, des volets qui n'ont pas bougé depuis longtemps les alertent, ou pire une odeur, voire des larves.

En France, 530.000 personnes âgées sont en état de «mort sociale», selon Les Petits Frères des Pauvres. Elles n'ont pas ou peu d'interaction avec les cinq réseaux de sociabilité: la famille, les amis, le monde du travail, l'associatif et le voisinage.

Quelque 13% des résidents de l'UE se sentent seuls la plupart du temps, selon une enquête «Solitude en Europe» commandé par la Commission européenne, en 2022.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a lancé en 2023 une Commission sur le lien social. Le Royaume-Uni en 2017 et le Japon en 2021 ont créé des «ministères de la Solitude».

La dislocation des familles, l'éloignement géographique des enfants qui vont s'installer loin des parents, le recul des appartenances religieuses, l'individualisme contribuent à cet isolement. Et au grand âge, le conjoint, les amis peuvent être décédés, laissant les survivants isolés.

«Envies de suicide»

Habitant dans le Jura, Liliane, 75 ans, ne voit plus ses deux filles, aujourd'hui quinquagénaires et habitant la région parisienne, qu'elle a élevées seule. «L'hôpital me demande de désigner une personne de confiance. Qui choisir?», explique-t-elle.

«Je ne vois personne à part du personnel médical. La solitude, c'est la douleur, on est face à soi-même, les murs ne vous répondent pas. J'ai parfois des envies de suicide», confie-t-elle.

Les interactions ordinaires avec des étrangers semblent plus compliquées qu'autrefois: «Aujourd'hui, la norme semble être de ne pas parler à l'autre pour ne pas le déranger. Les gens ont peur d'aller vers l'autre, ils craignent une rebuffade ou d'entrer dans une discussion potentiellement conflictuelle. Sourire à un inconnu, c’est prendre le risque d’être considéré comme un benêt», relève Alexandre Jost, délégué général de la Fabrique Spinoza.

«Chasseur de solitude»

Les associations appellent à une «mobilisation de tous» pour développer à nouveau des «solidarités du voisinage», très fortes autrefois. Des villes organisent des campagnes de sensibilisation en informant sur les signaux d’alerte et en conseillant de contacter la mairie ou des associations, selon Monalisa.

Ce réseau compte 900 équipes mettant en lien des professionnels - soignants, travailleurs sociaux - et bénévoles ou jeunes en Service Civique Solidarité Seniors pour veiller aux personnes isolées.

«Une infirmière à domicile repère une personne seule, mais n'a pas le temps de rester: elle fait le relais avec des bénévoles formés, qui rendent visite et écoutent la personne seule. Au besoin ils peuvent faire le lien avec le médecin ou les services sociaux», explique M. Callen.

«Un jardin pas entretenu, une lumière constamment allumée, une boîte aux lettres qui déborde: il faut s’inquiéter et s'autoriser à frapper à la porte», dit Yves Lasnier, délégué général des Petits Frères des Pauvres, qui ont créé un kit «chasseur de solitude» disponible sur internet.