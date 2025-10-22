  1. Clients Privés
Après le vol du Louvre Les musées suisses confiants dans leurs mesures de sécurité

ATS

22.10.2025 - 06:31

Les musées suisses sont confiants dans l'efficacité de leurs mesures de sécurité, après le vol spectaculaire des bijoux de la couronne dimanche au Musée du Louvre à Paris. Ils n'envisagent pas de renforcement particulier en l'état.

Le Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA) de Lausanne assure "que la protection des oeuvres et du public demeure une priorité" (image d'illustration).
Le Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA) de Lausanne assure "que la protection des oeuvres et du public demeure une priorité" (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

22.10.2025, 06:31

22.10.2025, 06:35

Selon un coup de sonde réalisé mardi par Keystone-ATS, les institutions concernées en Suisse ne voient pas la nécessité de prendre de nouvelles mesures, sachant notamment que les normes de sécurité font l'objet de réexamens continus et d'améliorations régulières. Il va de soi que les musées restent discrets sur leurs dispositifs.

Les nouvelles évolutions techniques et technologiques sont prises en compte en permanence, relève le Kunsthaus de Zurich, qui surveille également les incidents et cambriolages recensés au niveau international.

Le Musée d'art de Bâle estime lui aussi être bien armé pour faire face aux éventuelles tentatives de vol, tout en soulignant que «la sécurité à 100% n'existe pas».

A Berne, le Centre Paul-Klee étudie de son côté attentivement le cas du Louvre, a précisé une porte-parole. Il indique que le dispositif de sécurité repose sur des aspects à la fois techniques, structurels et humains.

Les conseils d'Interpol

A Genève, aucun renforcement de la sécurité n'est prévu, a déclaré Charlotte Henry, responsable de la communication du Musée d'art et d'histoire. La Ville de Genève a mis en place les mesures préconisées par Interpol, qui avait été mandatée par le département de la culture et de la transition numérique en 2013 pour étudier le dispositif existant dans ses musées.

Du côté de Lausanne, le Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA) indique ne pas communiquer pas sur les mesures de sécurité mises en place, ni si elles ont été renforcées après le cambriolage au Louvre. «Nous pouvons toutefois vous assurer que la protection des oeuvres et du public demeure une priorité, et que le musée veille en permanence à l'adaptation de ses dispositifs», relève le musée.

La Fondation Beyeler à Bâle insiste pour sa part sur le fait que ses standards de sécurité respectent «les normes les plus récentes» et qu’ils sont régulièrement réévalués. Le but est d'assurer un maximum de sécurité sans entraver le caractère ouvert de l'institution.

Le cambriolage perpétré dimanche matin au Louvre a permis aux malfaiteurs de repartir avec huit bijoux de très grande valeur, qui étaient contenus dans deux vitrines blindées. Le système de sécurité du musée est sérieusement remis en question.

