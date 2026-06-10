Drapeaux en berneLes obsèques de Lyhanna se dérouleront vendredi «dans l'intimité»
ATS
10.6.2026 - 18:26
Les obsèques de Lyhanna se tiendront vendredi «dans la plus stricte intimité», à la demande de la famille de la collégienne retrouvée morte le 4 juin dans le Gers, a indiqué à l'AFP l'avocat des parents, François Roujou de Boubée. Un moment de recueillement devant les mairies du département, avec mise en berne du drapeau national aura aussi lieu.
Keystone-SDA
10.06.2026, 18:26
ATS
L'enterrement aura lieu à 14h30 au cimetière de Fleurance (Gers), la ville où elle était scolarisée et où un hommage à Lyhanna a rassemblé 6'000 personnes dimanche.
A la même heure, l'association des maires du Gers a appelé à un moment de recueillement devant les mairies du département, avec mise en berne du drapeau national.
Six jours après sa disparition, le corps de Lyhanna a été découvert dans un site agricole désaffecté, à 15 km de Fleurance.
Le 1er juin, Jérome B. 41 ans, a été mis en examen pour enlèvement et séquestration de Lyhanna et placé en détention provisoire.
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