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Drapeaux en berne Les obsèques de Lyhanna se dérouleront vendredi «dans l'intimité»

ATS

10.6.2026 - 18:26

Les obsèques de Lyhanna se tiendront vendredi «dans la plus stricte intimité», à la demande de la famille de la collégienne retrouvée morte le 4 juin dans le Gers, a indiqué à l'AFP l'avocat des parents, François Roujou de Boubée. Un moment de recueillement devant les mairies du département, avec mise en berne du drapeau national aura aussi lieu.

Des fleurs, des peluches et des objets en hommage sont déposés sur la scène lors d'un rassemblement public à la mémoire de Lyhanna à Fleurance, dans le département du Gers, en France, le 7 juin 2026. Le cortège rassemble des habitants, des familles, des proches et des sympathisants qui portent des fleurs blanches, des bougies ou des pancartes pour rendre un hommage collectif et silencieux à la jeune fille assassinée. EPA/GUILLAUME PINON
Des fleurs, des peluches et des objets en hommage sont déposés sur la scène lors d'un rassemblement public à la mémoire de Lyhanna à Fleurance, dans le département du Gers, en France, le 7 juin 2026. Le cortège rassemble des habitants, des familles, des proches et des sympathisants qui portent des fleurs blanches, des bougies ou des pancartes pour rendre un hommage collectif et silencieux à la jeune fille assassinée. EPA/GUILLAUME PINON
KEYSTONE

Keystone-SDA

10.06.2026, 18:26

L'enterrement aura lieu à 14h30 au cimetière de Fleurance (Gers), la ville où elle était scolarisée et où un hommage à Lyhanna a rassemblé 6'000 personnes dimanche.

A la même heure, l'association des maires du Gers a appelé à un moment de recueillement devant les mairies du département, avec mise en berne du drapeau national.

Six jours après sa disparition, le corps de Lyhanna a été découvert dans un site agricole désaffecté, à 15 km de Fleurance.

Le 1er juin, Jérome B. 41 ans, a été mis en examen pour enlèvement et séquestration de Lyhanna et placé en détention provisoire.

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08.06.2026

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