Obsèques samedi matin: voici les dernières volontés du pape

Les obsèques du pape se tiendront samedi matin, avec une messe qui débutera à 10h00, a indiqué mardi le Vatican. D'ici là, le cercueil du pape sera exposé dès mercredi à 07h00 à la basilique Saint-Pierre de Rome, où les fidèles pourront lui rendre un dernier hommage. Dans ses dernières volontés, François a demandé une sépulture «simple», «sans décoration».

La dépouille du pape, mis en bière lundi soir, se trouve actuellement dans la chapelle de la Résidence Sainte-Marthe du Vatican, où il a vécu depuis son élection en 2013 jusqu'à sa mort. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La messe d'obsèques sera célébrée sur le parvis de la basilique Saint-Pierre, samedi 26 avril, à 10h00, au premier jour des novemdiales, selon l’«Ordo Exsequiarum Romani Pontificis» (nn. 82-109), selon l’Office des célébrations liturgiques pontificales, mercredi matin. Ces obsèques ont lieu la veille du dimanche de la Miséricorde divine, précise «Vatican News».

La dépouille du pape, mis en bière lundi soir, se trouve actuellement dans la chapelle de la Résidence Sainte-Marthe du Vatican, où il a vécu depuis son élection en 2013 jusqu'à sa mort.

François, mort à 88 ans lundi au Vatican, a exprimé ses dernières volontés: être inhumé de façon «simple» dans une basilique de Rome dédiée au culte de Marie.

Voici, daté du 29 juin 2022, le testament du jésuite argentin dans lequel il demande une sépulture «sans décoration», avec pour seule inscription son nom en latin: «Franciscus»:

«Au nom de la Très Sainte Trinité. Amen. Sentant approcher le crépuscule de ma vie terrestre et avec une vive espérance en la vie éternelle, je souhaite exprimer ma volonté testamentaire uniquement en ce qui concerne le lieu de ma sépulture. J'ai toujours confié ma vie et mon ministère sacerdotal et épiscopal à la Mère de Notre Seigneur, Marie la Très Sainte. C'est pourquoi je demande que ma dépouille mortelle repose, en attendant le jour de la Résurrection, dans la basilique papale Sainte-Marie-Majeure. Je souhaite que mon dernier voyage terrestre se termine dans ce très ancien sanctuaire marial où j'avais l'habitude de me rendre pour prier au début et à la fin de chaque voyage apostolique afin de confier avec confiance mes intentions à la Mère Immaculée et la remercier pour son attention sereine et maternelle».

Franciscus, c'est tout

«Je demande que ma tombe soit préparée dans la niche située dans la nef latérale entre la chapelle Paolina (chapelle du Salus Populi Romani) et la chapelle Sforza de la basilique papale susmentionnée. Le sépulcre doit être en terre, simple, sans décoration particulière et avec la seule inscription: Franciscus. Les frais de préparation de ma sépulture seront couverts par le don du bienfaiteur que j'ai fait transférer à la basilique papale de Sainte-Marie-Majeure et pour lesquels j'ai donné les instructions appropriées à l'archevêque Rolandas Makrickas, commissaire extraordinaire du chapitre libérien. Que le Seigneur accorde leur juste récompense à ceux qui m'ont aimé et qui continueront à prier pour moi. La souffrance qui s'est manifestée dans la dernière partie de ma vie, je l'ai offerte au Seigneur pour la paix dans le monde et la fraternité entre les peuples».