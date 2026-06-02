Les orages frappent déjà la Romandie: rafales à plus de 90 km/h possibles

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Mondial 2026
  5. Highlights
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Dégradation en cours Les orages frappent déjà la Romandie: rafales à plus de 90 km/h possibles

Barman Nicolas

2.6.2026

Comme annoncée, la dégradation est en cours en Suisse romande. Les nuages s'épaississent et les premiers orages éclatent. Le risque reste élevé jusqu'en début de soirée avec de fortes pluies, des rafales violentes et une activité électrique soutenue.

Nicolas Barman

02.06.2026, 14:11

La météo change brutalement de visage ce mardi. Selon les informations de MétéoSuisse, après un début de semaine calme, les premiers développements orageux concernent déjà la Suisse romande et la situation continue de se dégrader au fil des heures.

Les météorologues surveillent particulièrement la période comprise entre 14h et 19h. La masse d'air reste suffisamment instable pour favoriser la formation de nouvelles cellules orageuses avant, pendant et après le passage du front froid qui traverse actuellement le pays.

Fortes pluies et violentes rafales sous les cellules les plus actives

Le principal danger concerne les fortes précipitations et le vent.

Sous les orages les plus actifs, des cumuls de 10 à 20 millimètres de pluie en quelques heures sont possibles. Localement, ces averses intenses peuvent provoquer du ruissellement et des accumulations d'eau.

Le vent constitue également une menace. Des rafales dépassant les 70 km/h sont possibles dans de nombreux secteurs. Très localement, les bourrasques pourraient même franchir le seuil des 90 km/h.

L'activité électrique s'annonce également soutenue avec un risque important de foudroiement sous les cellules les plus vigoureuses.

Peu de risque de grosse grêle

Contrairement à certaines situations estivales, le risque de grosse grêle reste limité selon les pages Orages Suisse Romande et Association suisse des risques naturels sur les réseaux sociaux. 

Quelques petits grêlons peuvent toutefois accompagner les orages les plus forts. Comme toujours dans ce type de configuration, des incertitudes subsistent sur les régions qui seront les plus touchées et sur l'intensité exacte des phénomènes.

La chaleur laisse place à un temps plus frais

Cette dégradation confirme la fin de la parenthèse chaude et sèche qui a marqué la fin du mois de mai.

La vaste zone de haute pression qui dominait l'Europe occidentale a laissé place à un courant d'ouest plus humide et plus dynamique. Les températures reculent et d'autres perturbations sont déjà attendues dans les prochains jours.

En montagne aussi, le changement est net. La limite du zéro degré passe d'environ 3400 mètres à 2600 mètres en soirée. Entre 5 et 20 centimètres de neige fraîche sont attendus au-dessus de 2800 mètres d'ici mercredi matin.

Ces précipitations sont les bienvenues alors que l'Office fédéral de l'environnement a récemment étendu son avertissement de sécheresse de degré 2 à l'ensemble de la Suisse.

Flash météo Suisse

Flash météo Suisse

Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil!

02.06.2026

Les plus lus 

Les orages frappent déjà la Romandie: rafales à plus de 90 km/h possibles
Ils menottent une victime poignardée à mort : la police britannique vivement critiquée
A 19 ans, il est jugé aux assises pour des viols commis dès l'âge de six ans
Une grande dame de la vitesse fait ses adieux au Cirque blanc
La Nati s'est envolée pour la Californie, sans Breel Embolo
Michael Lauber critique l'enquête