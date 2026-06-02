Les orages frappent déjà la Romandie: rafales à plus de 90 km/h possibles

Comme annoncée, la dégradation est en cours en Suisse romande. Les nuages s'épaississent et les premiers orages éclatent. Le risque reste élevé jusqu'en début de soirée avec de fortes pluies, des rafales violentes et une activité électrique soutenue.

La météo change brutalement de visage ce mardi. Selon les informations de MétéoSuisse, après un début de semaine calme, les premiers développements orageux concernent déjà la Suisse romande et la situation continue de se dégrader au fil des heures.

Les météorologues surveillent particulièrement la période comprise entre 14h et 19h. La masse d'air reste suffisamment instable pour favoriser la formation de nouvelles cellules orageuses avant, pendant et après le passage du front froid qui traverse actuellement le pays.

Fortes pluies et violentes rafales sous les cellules les plus actives

Le principal danger concerne les fortes précipitations et le vent.

Sous les orages les plus actifs, des cumuls de 10 à 20 millimètres de pluie en quelques heures sont possibles. Localement, ces averses intenses peuvent provoquer du ruissellement et des accumulations d'eau.

Le vent constitue également une menace. Des rafales dépassant les 70 km/h sont possibles dans de nombreux secteurs. Très localement, les bourrasques pourraient même franchir le seuil des 90 km/h.

L'activité électrique s'annonce également soutenue avec un risque important de foudroiement sous les cellules les plus vigoureuses.

Peu de risque de grosse grêle

Contrairement à certaines situations estivales, le risque de grosse grêle reste limité selon les pages Orages Suisse Romande et Association suisse des risques naturels sur les réseaux sociaux.

Quelques petits grêlons peuvent toutefois accompagner les orages les plus forts. Comme toujours dans ce type de configuration, des incertitudes subsistent sur les régions qui seront les plus touchées et sur l'intensité exacte des phénomènes.

La chaleur laisse place à un temps plus frais

Cette dégradation confirme la fin de la parenthèse chaude et sèche qui a marqué la fin du mois de mai.

La vaste zone de haute pression qui dominait l'Europe occidentale a laissé place à un courant d'ouest plus humide et plus dynamique. Les températures reculent et d'autres perturbations sont déjà attendues dans les prochains jours.

En montagne aussi, le changement est net. La limite du zéro degré passe d'environ 3400 mètres à 2600 mètres en soirée. Entre 5 et 20 centimètres de neige fraîche sont attendus au-dessus de 2800 mètres d'ici mercredi matin.

Ces précipitations sont les bienvenues alors que l'Office fédéral de l'environnement a récemment étendu son avertissement de sécheresse de degré 2 à l'ensemble de la Suisse.