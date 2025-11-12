  1. Clients Privés
Sur les hauts de Zinal Les ossements d'un alpiniste disparu en 1994 ont été retrouvés

ATS

12.11.2025 - 16:43

Les ossements d'un homme disparu en 1994 ont été découverts le 15 octobre dernier par des alpinistes gravissant l'Obergalbelhorn au-dessus de Zinal (VS). La victime est un Suisse de 56 ans.

L’enquête a permis d’établir que deux alpinistes avaient disparu dans ce secteur, le 4 novembre 1994. (image d'illustration)
L’enquête a permis d’établir que deux alpinistes avaient disparu dans ce secteur, le 4 novembre 1994. (image d'illustration)
IMAGO/Westend61

Keystone-SDA

12.11.2025, 16:43

A la suite de la découverte des ossements, les agents de la Police cantonale valaisanne ont été héliportés sur les lieux afin de procéder à la prise en charge de ces morceaux de squelette et des effets personnels, précise la Police cantonale dans un communiqué diffusé mercredi.

L’enquête a permis d’établir que deux alpinistes avaient disparu dans ce secteur, le 4 novembre 1994. Une première victime avait été retrouvée en 2000. Quant aux ossements découverts, ils appartiennent au second alpiniste disparu.

