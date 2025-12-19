  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Certificats médicaux Les pédiatres suisses exigent des écoles un changement de mentalité

ATS

19.12.2025 - 02:16

Selon le président de l'association professionnelle des pédiatres suisses, Marc Sidler, la demande de certificats médicaux a fortement augmenté. Dans une interview accordée à Tamedia, il a appelé les écoles, les jardins d'enfants et les crèches à changer de mentalité.

Image d'illustration d'un jardin d'enfants.
Image d'illustration d'un jardin d'enfants.
ATS

Keystone-SDA

19.12.2025, 02:16

19.12.2025, 06:39

Les écoles et les crèches exigent des certificats médicaux et des dispenses pour les enfants: «Cela va jusqu'à la dispense pour le cours de natation chez le petit enfant», a déclaré Marc Sidler dans l'interview publiée vendredi. Il a ajouté: «A mon avis, cela devrait être laissé à l'appréciation des parents». Des entreprises formatrices exigent également des apprentis un certificat médical dès le premier jour de maladie.

La charge de travail supplémentaire qui en résulte est l'une des raisons de la pénurie de médecins. Dans l'interview, M. Sidler a pris la défense des parents. Les causes de la pénurie sont multiples, a déclaré le président de l'association. Même si certains parents se rendent au cabinet médical pour des bagatelles, la pénurie de médecins n'est pas seulement liée à l'augmentation des consultations pour cette raison.

«Selon moi, les parents ont moins de patience qu'avant, mais cela est aussi dû au fait que beaucoup d'entre eux manquent de réseau social», a déclaré Sidler. Autrefois, l'entraide au sein de la famille prévalait. Aujourd'hui, les parents dépendent souvent de la guérison la plus rapide possible de leur enfant, car ils ne sont pas libérés par leur employeur. «Une grippe ou un rhume prend du temps», a déclaré le spécialiste en médecine pédiatrique.

Selon l'Association des médecins de famille et de l'enfance Suisse (MFE), la pénurie de spécialistes va s'aggraver de manière drastique dans les années à venir. Une étude de l'Université de Bâle a fait le point sur la situation.

Les médecins de famille actifs sont vieillissants, leur temps de travail diminue et le contact avec les patients recule en raison d'une charge administrative accrue, a fait savoir la MFE à l'occasion de la publication de l'étude en octobre. Il y a un fort besoin de remplacement et aujourd'hui déjà, la pénurie est généralisée.

Les plus lus

«Je suis un diamant brut qu'il veut polir» - Une ex-joueuse de tennis évoque l’enfer
Politique, mariage et relation avec Melania Trump : les mystères d’Usha Vance
Le «Club Dorothée» est en deuil, à la suite de la perte d'un «frère»
Scénario fou en super-G ! Marco Odermatt battu par Zabystřan et son dossard 29
«Bonjour, on est séquestré pour le réseau. SVP appelle la police (on a 15 ans)»
Cinq choses à savoir sur «La femme de ménage», véritable thriller mondial