Les parents de la victime réclament des indemnités à la Confédération

Les parents de l'homme tué d'un coup de couteau à Morges (VD) en 2020 se retournent contre la Confédération et lui demandent des dommages et intérêts à hauteur de 200'000 francs, selon la RTS. La famille de la victime estime que le Ministère public de la Confédération (MPC) a failli dans cette affaire et aurait pu prévenir ce meurtre.

L'avocat Dario Barbosa, 2e à partir de la gauche, et la famille de la victime devant le Tribunal pénal fédéral à Bellinzone, le 12 décembre 2022. KEYSTONE

Keystone-SDA, nt, ats ATS

«On a décidé de se retourner contre la Confédération suisse, parce qu'il y a trop de zones d'ombre dans cette histoire. Pour nous, il y a eu beaucoup trop de négligences de la procureure de la Confédération en charge du dossier», a expliqué le père de la victime mardi au 19:30 de la RTS.

«La famille n'a pas eu toutes les réponses qu'elle attendait dans le cadre de cette affaire. Elle cherche surtout à entendre une fois pour toutes que la Confédération a fauté dans la surveillance du prévenu», poursuit son avocat Dario Barbosa.

La compagne de la victime de 29 ans avait elle déjà demandé en septembre 2023 25'000 francs d'indemnité pour tort moral à la Confédération. Son avocat relevait alors que, depuis sa libération provisoire, le prévenu avait commis de nombreux manquements par rapport aux mesures de substitution qui avaient été ordonnées. Or la procureure n'a jamais réagi alors qu'elle avait été informée par la police de ces manquements, soulignait l'homme de loi.

Dangerosité mal évaluée

Pour mémoire, l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération (AS-MPC) avait elle déjà épinglé le MPC dans cette affaire. Dans un rapport datant de mars 2023, elle avait estimé qu'il aurait dû mieux évaluer la dangerosité de cet homme durant la période précédant son attaque meurtrière.

Cette autorité de surveillance avait également déploré «l'absence de réaction du MPC après que les autorités vaudoises ont signalé diverses violations des mesures de substitution imposées».

L'auteur du meurtre, un double national turco-suisse, a été condamné début 2023 à 20 ans de prison par le Tribunal pénal fédéral à Bellinzone. Il avait poignardé mortellement le jeune Portugais, le 12 septembre 2020 dans un kebab à Morges. Durant son procès, il avait expliqué ses actes par sa fascination pour l'Etat islamique (EI).