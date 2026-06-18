Une clinique se trompe d’embryon : la fillette restera auprès de ses parents de cœur

À la suite d’une erreur survenue dans une clinique de fertilité, une femme de Floride a mis au monde un enfant qui n’a aucun lien génétique ni avec elle ni avec son mari. Une chose est désormais acquise : la petite fille pourra rester auprès des parents qui l’élèvent depuis sa naissance.

Tiffany Score et Steven Mills, de Floride, peuvent garder leur fille Shea, bien que l'enfant ne soit pas génétiquement apparentée à eux. Alexa Score / GoFundMe

Rédaction blue News Gabriela Beck

Pas le temps ? blue News résume pour toi Lors d’une insémination artificielle, une femme de Floride s’est vu implanter par erreur un embryon qui ne lui appartenait pas.

Après la naissance, un test génétique a révélé la confusion, à la suite de quoi les parents biologiques ont été retrouvés.

Il a désormais été convenu que la petite fille resterait avec ses parents actuels, tandis que le litige avec la clinique se poursuit. Montre plus

Pour Tiffany Score et Steven Mills, un couple de Floride, le bonheur d’accueillir leur enfant a été immédiatement assombri par un choc. Après la naissance de leur fille Shea, le 11 décembre 2025, ils ont constaté que le bébé ne leur ressemblait pas physiquement : sa couleur de peau était différente de la leur. Un test génétique a confirmé leurs soupçons : lors de la procédure de fécondation assistée, un embryon qui ne leur appartenait pas avait été implanté par erreur à Tiffany Score. C’est ce que rapporte le quotidien britannique The Guardian, s’appuyant sur des documents judiciaires.

Les mois qui ont suivi ont été marqués par l'incertitude. Le couple craignait de devoir rendre le bébé et a engagé une procédure judiciaire contre la clinique de fertilité d'Orlando. Parallèlement, ils ont recherché les parents biologiques, qui ont finalement été retrouvés au printemps dernier.

Selon un article du journal britannique «Daily Mail», un tribunal de l’État de Floride a désormais confirmé un accord entre les deux familles concernées. Les termes de cet accord restent confidentiels. On sait seulement que Tiffany Score et Steven Mills conservent la garde permanente de la fillette. On ignore pour l’instant si les parents biologiques se verront accorder un droit de visite ou d’autres possibilités de participation. L’identité des parents biologiques reste secrète.

Une question reste toutefois en suspens: qu’est-il advenu de leurs propres embryons? D’après les documents judiciaires, un embryon que la clinique avait attribué à Tiffany Score et Steven Mills se trouve désormais dans une autre clinique de procréation médicalement assistée. On y examine actuellement s’il est effectivement génétiquement apparenté au couple.

Le litige contre le Fertility Center of Orlando se poursuit. L’établissement a entre-temps cessé ses activités.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle, puis adapté par la rédaction romande.