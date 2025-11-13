Le Nightjet de Zurich à Vienne a battu deux records cette semaine : le train de nuit n'a pas atteint sa destination le matin comme prévu, mais une fois avec quatre et une fois avec cinq heures de retard.

Le journaliste Florian Klenk a photographié le panneau d'affichage des départs à St. Pölten (Ö). Bluesky/Florian Klenk

Petar Marjanović Petar Marjanović

Pas le temps ? blue News résume pour toi Le Nightjet NJ 491 est arrivé mardi à Vienne avec plus de quatre heures de retard, car le train a dû attendre pendant des heures à Nuremberg des wagons en retard en provenance d'Amsterdam.

Les chemins de fer néerlandais expliquent ce retard important par une locomotive défectueuse près de la ville de Rijssen et un remplacement nécessaire.

Le lendemain, le chaos s'est répété – cette fois-ci même avec plus de cinq heures de retard. Montre plus

Le journaliste autrichien Florian Klenk a été très étonné mardi matin à St. Pölten (Ö).

Sur le tableau des départs, on pouvait lire que le Nightjet NJ 491 pour Vienne ne devait partir qu'à 14h06 au lieu de 8h40. Soit un retard de six heures et demie.

Selon les données de retard des chemins de fer autrichiens (ÖBB), il ne s'agissait finalement «que» d'un peu plus de quatre heures. Mais la question demeure : Que s'est-il passé ?

Pour une fois, la Deutsche Bahn n’y était pour rien. Selon les porte-parole des ÖBB et de la Deutsche Bahn, Birgit Pörner, c’est une véritable chaîne de problèmes qui s’est produite.

Le Nightjet reliant Hambourg à Vienne est normalement complété à Nuremberg (D) par des wagons provenant du Nightjet NJ 421 en provenance d’Amsterdam. Mais ce dernier est arrivé avec près de trois heures de retard.

La compagnie ferroviaire néerlandaise Nederlandse Spoorwegen a confirmé les problèmes, mais en donne une autre raison principale :

Le train est resté longtemps à l'arrêt près de la ville de Rijssen en raison d'une panne de la locomotive, explique la porte-parole Anita Middelkoop. Une locomotive de remplacement a été envoyée d'Amsterdam, mais cela a pris du temps.

Indemnisation en cas de retard d'un train de nuit

Résultat : les passagers du NJ 491 n’ont pas pu, contrairement à la promesse du train de nuit, se réveiller à destination. Selon les données des ÖBB, le train est arrivé à Vienne avec environ quatre heures de retard. Et cet incident n’a pas été un cas isolé :

Le lendemain, le chaos s'est répété, cette fois-ci même avec plus de cinq heures de retard.

Pour les voyageurs, cela signifie tout de même une chose : selon les droits européens des passagers, ils ont droit, dans les deux cas, à une indemnisation correspondant à la moitié du prix du billet.

En cas de retard d'un train de nuit, l'indemnisation doit être réclamée auprès de l'entreprise qui a émis le billet.