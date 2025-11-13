  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Retard Les passagers d'un train de nuit ne se réveillent pas à destination

Dominik Müller

13.11.2025

Le Nightjet de Zurich à Vienne a battu deux records cette semaine : le train de nuit n'a pas atteint sa destination le matin comme prévu, mais une fois avec quatre et une fois avec cinq heures de retard.

Le journaliste Florian Klenk a photographié le panneau d'affichage des départs à St. Pölten (Ö).
Le journaliste Florian Klenk a photographié le panneau d'affichage des départs à St. Pölten (Ö).
Bluesky/Florian Klenk

Petar Marjanović

13.11.2025, 13:33

13.11.2025, 14:04

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Le Nightjet NJ 491 est arrivé mardi à Vienne avec plus de quatre heures de retard, car le train a dû attendre pendant des heures à Nuremberg des wagons en retard en provenance d'Amsterdam.
  • Les chemins de fer néerlandais expliquent ce retard important par une locomotive défectueuse près de la ville de Rijssen et un remplacement nécessaire.
  • Le lendemain, le chaos s'est répété – cette fois-ci même avec plus de cinq heures de retard.
Montre plus

Le journaliste autrichien Florian Klenk a été très étonné mardi matin à St. Pölten (Ö).

Sur le tableau des départs, on pouvait lire que le Nightjet NJ 491 pour Vienne ne devait partir qu'à 14h06 au lieu de 8h40. Soit un retard de six heures et demie.

Selon les données de retard des chemins de fer autrichiens (ÖBB), il ne s'agissait finalement «que» d'un peu plus de quatre heures. Mais la question demeure : Que s'est-il passé ?

Pour une fois, la Deutsche Bahn n’y était pour rien. Selon les porte-parole des ÖBB et de la Deutsche Bahn, Birgit Pörner, c’est une véritable chaîne de problèmes qui s’est produite.

#Nightmarejet

[image or embed]

— Florian Klenk 👨🏻‍💻 (@klenkflorian.bsky.social) 11. November 2025 um 10:16

Le Nightjet reliant Hambourg à Vienne est normalement complété à Nuremberg (D) par des wagons provenant du Nightjet NJ 421 en provenance d’Amsterdam. Mais ce dernier est arrivé avec près de trois heures de retard.

La compagnie ferroviaire néerlandaise Nederlandse Spoorwegen a confirmé les problèmes, mais en donne une autre raison principale :

Le train est resté longtemps à l'arrêt près de la ville de Rijssen en raison d'une panne de la locomotive, explique la porte-parole Anita Middelkoop. Une locomotive de remplacement a été envoyée d'Amsterdam, mais cela a pris du temps.

Indemnisation en cas de retard d'un train de nuit

Résultat : les passagers du NJ 491 n’ont pas pu, contrairement à la promesse du train de nuit, se réveiller à destination. Selon les données des ÖBB, le train est arrivé à Vienne avec environ quatre heures de retard. Et cet incident n’a pas été un cas isolé :

Le lendemain, le chaos s'est répété, cette fois-ci même avec plus de cinq heures de retard.

Pour les voyageurs, cela signifie tout de même une chose : selon les droits européens des passagers, ils ont droit, dans les deux cas, à une indemnisation correspondant à la moitié du prix du billet.

En cas de retard d'un train de nuit, l'indemnisation doit être réclamée auprès de l'entreprise qui a émis le billet.

Les plus lus

Ce que l'on sait sur le vaste scandale de corruption qui secoue l'Ukraine
Deux enfants en vacances décédés à Istanbul après une intoxication alimentaire
L'ancien prince Andrew pourrait encore être rebaptisé
Le biathlon français secoué par un nouveau scandale interne !
Des mots qui sonnent presque comme une déclaration de guerre avant Levi !