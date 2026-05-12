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Environnement – VS Les PFAS, cet ennemi invisible toujours bien présent en Valais

ATS

12.5.2026 - 11:22

Le Service valaisan de l’environnement (SEN) n’a détecté aucun importante nouvelle pollution depuis 2022 dans le canton. A ce jour, sur les 1386 sites inscrits au cadastre cantonal, 728 ont été investigués, dont 190 ont été assainis.

Le site chimique de Monthey fait partie des principaux sites pollués à cause des PFAS, en Valais (photo d'illustration).
Le site chimique de Monthey fait partie des principaux sites pollués à cause des PFAS, en Valais (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

12.05.2026, 11:22

12.05.2026, 11:23

Le SEN précise que 580 sites seraient potentiellement à investiguer en cas de projet de construction. Environ 100 sites nécessitent encore des mesures d’assainissement, selon des chiffres révélés lors d'une conférence de presse, mardi à Sion, portant sur les sites pollués en Valais.

Sur les huit principaux sites contaminés du canton, cinq présentent un niveau de PFAS trop élevés. Il s'agit de l'ancienne raffinerie de Collombey-Muraz, des sites chimiques d'Evionnaz, de Monthey et de Viège, ainsi que du centre d'instruction de la protection civile à Grône. Potentiellement, près de 190 autres sites sont susceptibles d’être concernés en Valais par ce type de pollution.

Les coûts liés à l’assainissement des sites pollués du canton sont estimés à près d’un milliard de francs d’ici à 2045.

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