Climat Philippines Les Philippines évaluent les dégâts après le super-typhon Fung-wong

ATS

10.11.2025 - 04:01

Les sauveteurs philippins avaient procédé à de nombreuses évacuations préventives avant l'arrivée sur super-typhon Fung-wong.
Les sauveteurs philippins avaient procédé à de nombreuses évacuations préventives avant l'arrivée sur super-typhon Fung-wong.
ATS

Les Philippines évaluent les dégâts lundi après le passage dans la nuit du super-typhon Fung-wong. Ce dernier a fait au moins deux morts et contraint plus d'un million de personnes à évacuer.

Keystone-SDA

10.11.2025, 04:01

«De nombreuses maisons ont été endommagées et certaines de nos routes principales sont impraticables en raison des glissements de terrain», a décrit à l'AFP Geofry Parrocha, secouriste, depuis la ville de Dipaculao (nord-est) où l'électricité n'est toujours pas rétablie.

Selon lui, les autorités n'ont pu arriver sur les lieux que le lundi matin. «Nous n'avons pas pu nous mobiliser hier soir car les pluies étaient fortes et le niveau de l'eau était haut», explique-t-il.

Fung-wong s'est abattu dimanche soir sur la côte est du pays sous la forme d'un «super-typhon» couvrant presque l'ensemble du territoire, quelques jours seulement après que le typhon Kalmaegi a balayé les îles du centre des Philippines, faisant au moins 224 morts.

La majorité des écoles et des administrations publiques sont restées fermées lundi sur l'île principale de Luçon, y compris dans la capitale Manille, anticipant l'arrivée de fortes pluies.

Vers Taïwan

Le typhon doit maintenant se diriger vers Taïwan tout en s'affaiblissant, a indiqué lundi le service météorologique national.

Sur son passage, deux décès ont été enregistrés aux Philippines à ce stade.

Le corps d'une femme de 64 ans qui tentait d'évacuer a été retrouvé dans la province de Samar (est), sous des décombres et des arbres, a déclaré à l'AFP Juniel Tagarino, secouriste à Catbalogan City.

Le bureau de la protection civile a ensuite confirmé la noyade d'une autre personne dans une crue soudaine sur l'île de Catanduanes (nord-est).

Le typhon a également entraîné l'évacuation d'1,4 million de personnes dans le pays.

«Nous sommes souvent victimes d'inondations chez nous, alors quand on nous a dit d'évacuer, nous avons évacué, car nous aurions été piégés», a raconté à l'AFP Loretta Salquina, réfugiée dans un centre d'évacuation de la province de Cagayan (nord).

Selon les scientifiques, le dérèglement climatique généré par l'activité humaine rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents, plus meurtriers et plus destructeurs.

Des océans plus chauds permettent aux typhons de se renforcer plus vite, quand des températures générales plus élevées entraînent une atmosphère plus humide et donc des pluies plus importantes.

«Le sol tremblait»

Catanduanes a été frappée dimanche matin par des vents violents et des pluies torrentielles, inondant rues et maisons.

«Les vagues ont commencé à rugir vers 07h00 du matin. Quand elles ont frappé la digue, c'était comme si le sol tremblait», a décrit à l'AFP Edson Casarino, 33 ans, habitant de la ville de Virac, à Catanduanes.

L'église de la ville a été encerclée par les eaux, montant jusqu'à la mi-hauteur de son entrée, montre une vidéo authentifiée par l'AFP.

Des inondations importantes ont également été constatées dans la région de Bicol, plus au sud.

Quelques jours plus tôt, le typhon Kalmaegi avait déjà provoqué des inondations dans plusieurs villes des îles de Cebu et Negros, emportant des voitures, des bidonvilles situés près des rivières et d'énormes conteneurs maritimes.

Les opérations de recherche et de sauvetage à Cebu ont été suspendues samedi en raison des risques liés à l'approche du super-typhon.

