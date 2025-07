Les plages du Vengeron et la plage de Pregny-Chambésy sont temporairement fermées au public. Cette mesure est due au déversement d'importantes quantités d'eaux usées dans le cours d'eau du Vengeron, indiquent les départements du territoire et de la santé et des mobilités, vendredi.

Le public ne pourra pas profiter des plages du Vengeron et de Pregny-Chambésy durant le week-end (photo d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Deux collecteurs défaillants sont à l'origine de l'incident. «Nous avons retrouvé du béton dans un collecteur qui a généré un bouchon», a expliqué Guillaume Marsac, directeur général adjoint de l'office cantonal de l'eau. Ce béton provient peut-être d'un chantier. Une enquête a été ouverte pour tenter d'établir les faits.

Le bouchon a provoqué un débordement d'eaux usées. Celles-ci se sont alors déversées dans le collecteur des eaux pluviales et ont fini ensuite dans le Vengeron, a relevé M. Marsac. Les Services industriels de Genève sont rapidement intervenus pour nettoyer les tuyaux et contenir le déversement.

Un suivi sanitaire de la qualité des eaux sera assuré ces prochains jours par l'office cantonal de l'eau. Lorsque la situation sera revenue à la normale, l'interdiction pourra être levée. «Ce sera le cas au début de la semaine prochaine, au mieux», a fait savoir M. Marsac.

L'ingestion ou le contact avec de l'eau usée comporte des risques pour la santé, rappellent les autorités genevoises. Les bactéries fécales peuvent provoquer gastro-entérites et infections de la peau. Les symptômes disparaissent souvent au bout de quelques jours. L'incident est sans conséquence sur les autres usages de l'eau.