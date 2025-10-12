  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mexique Les pluies torrentielles ont fait au moins 41 morts

ATS

12.10.2025 - 08:46

Au moins 41 personnes ont finalement péri dans une série d'inondations, de coulées de boue et de glissements de terrain provoquée depuis jeudi par des pluies torrentielles dans l'est et le centre du Mexique, selon le dernier bilan annoncé samedi par le gouvernement fédéral.

Des voisins se rassemblent autour d'une maison endommagée après de fortes pluies à Poza Rica, dans l'État de Veracruz, au Mexique, le samedi 11 octobre 2025. (AP Photo/Felix Marquez)
Des voisins se rassemblent autour d'une maison endommagée après de fortes pluies à Poza Rica, dans l'État de Veracruz, au Mexique, le samedi 11 octobre 2025. (AP Photo/Felix Marquez)
KEYSTONE

Keystone-SDA

12.10.2025, 08:46

Ce système tropical de précipitations a frappé la Sierra Madre Orientale, une chaîne de montagnes qui s'étend parallèlement à la côte du golfe du Mexique et qui est parsemée de petites communautés, dont beaucoup ont été coupées du monde.

Au moins 117 municipalités sont affectées dans les Etats de Puebla, Hidalgo, Querétaro et Veracruz, selon les autorités.

La présidente du Mexique Claudia Sheinbaum a ordonné le déploiement de 10'000 militaires pour participer aux opérations de secours.

«Des membres et des équipes du gouvernement mexicain sont déployés pour ouvrir des routes et venir en aide aux communautés», a réagi sur X Mme Sheinbaum, après une réunion à distance avec les responsables des Etats touchés.

Des pluies intenses s'abattent depuis le milieu de la semaine dans presque tout le Mexique, provoquant des débordements de rivières, des inondations de villages entiers, des glissements de terrain, l'effondrement de routes et de ponts ainsi que des coupures de courant et des télécommunications.

Plus de 35'000 habitations ont été endommagées, principalement en raison des crues des rivières qui ont forcé des familles entières à abandonner leurs foyers. Des abris ont été ouverts pour les personnes déplacées.

Marcos Aparicio, un instituteur de 50 ans dans la ville de Tulancingo, dans l'État d'Hidalgo, a passé la nuit dans son camion sur une route bloquée par de la boue, des rochers et des arbres.

«Décalage des saisons»

«J'avais peur que la colline s'effondre», a-t-il raconté raconte-t-il à l'AFP tout en attendant avec impatience la réouverture de la route pour rejoindre sa communauté et prendre des nouvelles de sa famille.

Celso Santos, un commerçant de 50 ans, a pour sa part laissé son camion sur la route et a continué à pied vers le village de Tenango de Doria à l'aube.

«Nous avons dû courir pour ne pas être emportés par l'eau», a-t-il dit, racontant que les «piedrisimas», les chutes de rochers, faisaient un bruit semblable à celui d'un feu d'artifice.

Dans l'Etat de Veracruz, des dizaines d'enseignants ont lancé un appel sur les réseaux sociaux pour demander à être évacués par voie aérienne de la communauté de Xoxocapa, la route d'accès étant impraticable, l'électricité étant coupée et les vivres se faisant rares.

Dans ce même Etat, qui compte les fleuves les plus puissants du pays, les médias locaux ont montré des images de familles entières perchées sur le toit de leurs maisons pour échapper aux débordements des cours d'eau.

Le Mexique a été frappé par des pluies particulièrement abondantes depuis le début de l'année, avec un record de précipitations dans la capitale Mexico.

Le météorologue Isidro Cano a expliqué à l'AFP que ces précipitations intenses sont dues à un «décalage des saisons»: l'air chaud et humide du golfe du Mexique est monté vers les sommets de la Sierra Madre Orientale, provoquant des pluies d'une ampleur inhabituelle en cette période de l'année.

Les autorités des zones situées sur la côte Pacifique surveillent ainsi de près les tempêtes tropicales Raymond et Priscilla.

Les plus lus

Electricité trop chère, cigares de la honte et joli pécule pour l'ex secrétaire du DDPS
Traditionalisme, transphobie, racisme... l'idéologie de droite sur papier glacé
Un projet présumé d'attentat a été déjoué en Suisse!
Le blues des pharmaciens: «Ça rend notre vie plus compliquée»
Dans les ruines de Gaza: «Ce que je vois est plus fort que tous les mots...»
Diane Keaton, légende d’Hollywood, s’est éteinte à 79 ans