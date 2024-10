Les polices des cantons de Vaud, du Valais, du Tessin, de Neuchâtel et de Genève ont indiqué mercredi lancer une campagne de prévention des cambriolages. Entre septembre et mars, les voleurs se montrent plus actifs, profitant d'une nuit qui tombe rapidement. Quelques mesures simples permettent toutefois de réduire les risques d'être victime de personnes malintentionnées.

Les autorités policières conseillent notamment de ne pas laisser de valeurs à portée de main dans les logements, de simuler une présence, de verrouiller portes et fenêtres, de vider sa boîte aux lettres, d'informer ses voisins en cas d'absence et de ne pas signaler son absence sur les réseaux sociaux.

Les statistiques montrent une tendance à la hausse du nombre de cambriolages. L'année dernière, les vols par effraction et introduction clandestine en Suisse ont augmenté de 17,1% par rapport à 2022, indiquent les polices cantonales dans un communiqué. Leur nombre (41'429) dépasse pour la première fois la valeur d'avant la pandémie de Covid.

La période qui va de l'automne au début du printemps, avec une durée du jour plus courte, est particulièrement appréciée des cambrioleurs. Ces derniers distinguent plus facilement si les maisons ou les appartements semblent inoccupés. Les polices constatent ainsi systématiquement, en automne et en hiver, une hausse des cambriolages dits «de crépuscule».

La campagne latine des polices cantonales, faite en collaboration avec la Prévention suisse de la criminalité (PSC), est marquée par la 10e journée de prévention contre les cambriolages, qui a eu lieu mercredi.

