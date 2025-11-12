  1. Clients Privés
Sécurité Les policiers romands porteront le même uniforme

ATS

12.11.2025 - 09:52

Les policiers romands et tessinois porteront à l'avenir le nouvel uniforme KEP, déjà adopté par la majorité des autres polices du pays. Le renouvellement des uniformes se fera par étapes entre 2026 et 2028.

A terme, l'uniforme KEP sera porté par presque toutes les polices suisses (photo d'illustration).
A terme, l'uniforme KEP sera porté par presque toutes les polices suisses (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

12.11.2025, 09:52

12.11.2025, 09:58

«Les polices latines rejoignent ainsi les autres corps de police suisses qui ont également adopté l'uniforme commun depuis 2015 pour les premiers», relève mercredi la Conférence latine des commandantes et commandants de police (CLCPC).

L'objectif de KEP est de garantir «une présentation uniforme des policières et policiers en Suisse, de réduire les coûts d'acquisition et d'optimiser la gestion logistique», poursuit le communiqué. Cette logistique est assurée par un comité de gestion, avec à sa tête les polices cantonales de Berne et Zurich.

A l'avenir, les différents corps de police pourront continuer à être différenciés, par exemple avec badges ou patelettes. Une version en gris sera maintenue pour les agents et assistants de sécurité publique, alors que les uniformes des policiers sont en bleu.

Dans un souci de durabilité, l'uniforme des polices latines ne sera pas remplacé en une fois. Les pièces d'uniforme usées seront remplacées progressivement, en trois étapes entre 2026 et 2028.

