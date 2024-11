Les premières neiges provoquent le chaos en Suisse

Les premières chutes de neige provoquent jeudi des perturbations sur les routes de Suisse. Le réseau ferroviaire a également été touché à cause d'aiguillages temporairement bloqués par la neige et le froid. A Berne et Zurich, les bus sont à l'arrêt.

ATS

Selon le TCS, un camion en travers de la chaussée a provoqué la fermeture de l'autoroute du Gothard. Les routes sont recouvertes de neige dans les deux sens sur le tronçon entre le tunnel du Gothard et Biasca (TI). Les chaînes sont recommandées au vu des conditions de conduite difficiles.

Dans la région d'Yverdon (VD), un problème sur la ligne de contact suite aux intempéries a provoqué des suppressions de trains et des retards, a indiqué à Keystone-ATS un porte-parole des CFF. Dans la Broye (FR) et sur la ligne du pied du Jura également, le trafic ferroviaire était perturbé.

La neige a notamment provoqué un accident impliquant sept à huit véhicules mercredi soir sur l'A12, entre Vevey (VD) et Châtel-St-Denis (FR), faisant un blessé léger. La circulation a pu reprendre sur l'autoroute vers 01h30 dans la nuit de mercredi à jeudi.

Des quantités importantes d'or blanc sont encore attendues. KEYSTONE

Dans l'ensemble du pays, les usagers des CFF doivent compter avec des retards pouvant aller jusqu'à une heure et des suppressions de trains par endroits, selon le porte-parole. La situation devrait se stabiliser en cours de soirée, a-t-il encore indiqué.

A Berne, les paquets de neige tombés dans l'après-midi ont surpris les habitants et de nombreuses rues sont bloquées. Un camion s'est retrouvé en travers de la route aux alentours de la gare, a constaté Keystone-ATS. Comme à Zurich, les bus de la capitale sont à l'arrêt.

Zurich sous la neige. KEYSTONE

Les automobilistes ont aussi dû faire preuve de patience et rouler au pas sur de nombreux axes du réseau routier, notamment aux alentours d'Yverdon, de Fribourg et en Valais.

La première neige mesurable tombe en moyenne dans la première quinzaine de décembre en plaine et dans les basses vallées alpines, rappelle MeteoNews. A Saint-Gall, il peut en revanche déjà neiger en moyenne dès le 11 novembre et à Coire dès le 25 novembre.

A l'inverse, Genève et Lugano sont plutôt en retard, avec des premières chutes de neige arrivant en moyenne dans la deuxième quinzaine de décembre.

stwe, ats