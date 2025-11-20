  1. Clients Privés
Premiers frissons de l’hiver La neige fait son entrée en plaine

ATS

20.11.2025 - 14:15

Pour la première fois de l'automne, quelques flocons de neige ont été observés jeudi en plaine au nord des Alpes, en dessous de 500 mètres d'altitude. Au-dessus de 500 à 700 mètres, le blanc s'est même fixé par endroits.

La neige débarque en plaine

La neige débarque en plaine

Pour la première fois de l'automne, quelques flocons de neige ont été observés jeudi en plaine au nord des Alpes, en dessous de 500 mètres d'altitude. Au-dessus de 500 à 700 mètres, le blanc s'est même fixé par endroits.

20.11.2025

Keystone-SDA

20.11.2025, 14:15

20.11.2025, 17:33

Interrogé jeudi par l'agence de presse Keystone-ATS, MétéoSuisse a fait état d'un à trois centimètres de neige, jusqu'à quatre localement. Dans les Alpes, il est tombé 5 à 10 centimètres de neige, localement jusqu'à 20 centimètres. Il ne faut s'attendre qu'à de petites quantités de neige en plaine dans les jours à venir.

Social. La Ville de Genève déclenche son plan grand froid

SocialLa Ville de Genève déclenche son plan grand froid

Selon le site RTS Trafic, la neige tombée dans la matinée a provoqué la fermeture de l'autoroute A12 entre Châtel-St-Denis (FR) et Vevey (VD). Conséquence, le réseau routier secondaire a été totalement surchargé. Des travaux de déblaiement étaient en cours dans l'après-midi.

Les flocons ne sont pas exceptionnels à cette époque de l'année. Selon le service météorologique Meteonews, la date moyenne des premières chutes de neige mesurables (au moins un centimètre) se situe depuis 2001 entre le 11 novembre à Saint-Gall et le 25 décembre à Lugano (TI).

Flash météo Suisse

Flash météo Suisse

Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil!

20.11.2025

Record en 2024

L'an dernier, des quantités records de neige étaient tombées localement entre le 21 et le 22 novembre. Les premières chutes jusqu'en plaine avaient alors provoqué des perturbations dans les transports. A Zurich, Berne et Bâle, les bus ne circulaient plus, dans la capitale les trams sont aussi restés temporairement au dépôt. Au Gothard, les voitures n'ont temporairement plus pu circuler en direction du sud. Vols et liaisons ferroviaires ont également été perturbés.

Genève. 3... 2... 1... C'est parti pour les illuminations de Noël!

Genève3... 2... 1... C'est parti pour les illuminations de Noël!

Dans tous les cas, les jours à venir seront très froids, indiquent les services météorologiques. Dans le nord, le thermomètre ne dépassera guère 0 degré de vendredi à dimanche. Les températures devraient même rester légèrement en dessous du point de congélation par endroits, ce que l'on appelle des journées glaciales. Les pneus d'hiver sont absolument obligatoires, a rappelé Meteonews.

Cervin. Sauvetage nocturne: Air Zermatt tire un randonneur du chaos

CervinSauvetage nocturne: Air Zermatt tire un randonneur du chaos

