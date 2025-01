Voici les principaux accidents aériens survenus ces dernières années aux Etats-Unis, après la collision mercredi soir au-dessus de Washington entre un hélicoptère et un avion de ligne d'American Airlines, qui s'est écrasé dans le Potomac.

Le 12 février 2009, un avion Bombardier de la compagnie Colgan Air reliant New York à la petite ville de Buffalo s'écrase, tuant les 49 personnes à bord.

Le 15 janvier 2009, un Airbus A320 de la compagnie US Airways avec plus de 150 personnes à bord, entré en collision avec des oiseaux, se pose de manière spectaculaire sur le fleuve Hudson à New York, grâce à l'action exemplaire du pilote. Il n'y a aucune victime, tous les passagers sont évacués après l'amerrissage.

Le 27 août 2006, un avion de transport régional emprunte la mauvaise piste de décollage, non éclairée contrairement à la piste qui lui a été attribuée, et s'écrase peu après son décollage de l'aéroport de Lexington (Kentucky, centre-est) faisant une cinquantaine de morts.

Le 19 décembre 2005, un hydravion Grumman G-73T Mallard opérant pour Ocean Airways et assurant la liaison entre Miami et une île de l'archipel des Bahamas s'abîme en mer près de Miami peu après son décollage. Les deux membres d'équipage et les 18 passagers sont tués.

Le 19 octobre 2004, un BAe Jetstream 32 opérant pour AmericanConnection, une petite compagnie privée, et assurant la liaison Saint-Louis/Kirksville (centre) s'écrase à 6,4 km de l'aéroport de Kirksville en raison d'un manque de visibilité. Les deux pilotes et 11 des 13 passagers sont tués.

Le 8 janvier 2003, un avion Beechcraft 1900 de la compagnie US Airways assurant la liaison entre Charlotte (Caroline du Nord, sud-est) et Greenville (Caroline du Sud, sud-est) s'écrase sur un hangar peu après son décollage. Les deux pilotes et les 19 passagers sont tués.

Le 12 novembre 2001, deux mois après les attentats du 11-Septembre, un Airbus A-300 de la compagnie American Airlines assurant la liaison New York/Saint-Domingue s'écrase peu après son décollage de l'aéroport JFK sur une zone résidentielle du Queens à New York. Les 251 passagers et neuf membres d'équipage sont tués. Plusieurs maisons sont détruites ou endommagées, cinq habitants sont portés disparus et présumés morts.

Le 13 janvier 1982, un Boeing 737-222 d'Air Florida percute un pont enjambant le fleuve Potomac pendant une tempête de neige et s'y abîme. L'accident fait 78 morts, dont quatre automobilistes qui se trouvaient sur le pont, situé à hauteur de la 14e rue.

