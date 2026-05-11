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Statistiques carcérales Les prisons suisses sont en surpopulation depuis des années

ATS

11.5.2026 - 11:43

La surpopulation carcérale est un problème que les prisons suisses doivent gérer depuis des années. Il est particulièrement présent en Suisse romande, où plusieurs projets sont en cours pour faire face à la situation.

Le nombre de détenus a atteint son taux le plus haut depuis 1988, relève l'Office fédérale des statistiques lundi. Mais il est à nuancer, rapporté à la population résidante.
Le nombre de détenus a atteint son taux le plus haut depuis 1988, relève l'Office fédérale des statistiques lundi. Mais il est à nuancer, rapporté à la population résidante.
sda

Keystone-SDA

11.05.2026, 11:43

En hausse depuis plusieurs années, le taux d'occupation saturé des prisons suisses «traduit une pression réelle sur le système», avait précisé la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) à Keystone-ATS en février. En Suisse romande, les établissements de détention avant jugement connaissent une «tension plus marquée», selon la CCDJP.

Dans le canton de Vaud, la durée de détention est notamment excessive dans plusieurs locaux de police. Les prisons de Bois-Mermet à Lausanne et de la Croisée à Orbe sont particulièrement surpeuplées, avec des taux d'occupation de respectivement 166% et 143% en 2024, selon un rapport de la commission des visiteurs du Grand Conseil.

Pour y faire face, le Conseil d'Etat vaudois prévoit la création d'une zone d'attente carcérale (ZAC) pour 2028 à Orbe. Elle sera destinée à désengorger les locaux de police. Mais le canton compte surtout sur la construction de la nouvelle prison des Grands-Marais à Orbe, où 410 places doivent être créées à l'horizon 2032.

A Genève, la prison de Champ-Dollon connait aussi une surpopulation «plus ou moins forte» depuis de nombreuses années, selon le canton. Genève cherche des terrains pour bâtir une nouvelle prison et pouvoir ainsi effectuer des transferts de détenus pendant la rénovation de Champ-Dollon. Le département examine aussi la possibilité de surélever un bâtiment d’exécution de peine.

Fribourg est aussi «parfois à la limite» de la surpopulation carcérale, selon la Direction de la sécurité, de la justice et du sport. Sur le site de Bellechasse, le taux d’occupation fait «des pointes à 100%». Le canton précise que la centralisation à Bellechasse permettra des «gains organisationnels», mais il n’est pas prévu d’augmenter le nombre de places.

La Suisse alémanique connaît aussi une situation de surpopulation. Le taux d'occupation global de tous les établissements pénitentiaires bernois était de 107% en 2025, selon l'Office cantonal de l'exécution des peines. La prison du Kreis 4 à Zurich est aussi surpeuplée, avec un taux de 102%.

La pression conjoncturelle sur les prisons suisses ne doit toutefois pas être interprétée «comme un dysfonctionnement structurel généralisé du système», avait précisé la CCDJP. L'association décrit «un système sous tension, mais celui-ci est analysé et fait l’objet d’actions concertées.»

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