2025 plus ou moins cher? Voici comment les prix ont évolué en 4 ans

Entre-temps, l'inflation s'est à nouveau atténuée. Mais : l'essence, les vols, l'électricité ou les loyers seront-ils moins chers ou plus chers l'année prochaine ?

L'assortiment dans les magasins d'alimentation reste finalement limité. C'est ce qu'a décidé le Conseil fédéral mercredi. Il est ainsi revenu sur sa décision de la semaine dernière. KEYSTONE/ALEXANDRA WEY

L'inflation s'est à nouveau ralentie. En novembre, la hausse des prix était de 0,7%.

Mais comment les prix ont-ils évolué par rapport à 2021 ? L'indice national des prix à la consommation donne un aperçu. L'Office fédéral de la statistique compare ainsi les prix de tous les biens et services consommés par un ménage type en Suisse.

En novembre 2024, cet indice national était supérieur de cinq pour cent à celui de novembre 2021, comme le rapporte l'«Aargauer Zeitung». Cela signifie que les ménages suisses doivent payer cinq pour cent de plus pour les produits de tous les jours.

Ainsi, les prix ont évolué différemment :

Essence et mazout

Le pétrole coûte à nouveau aussi cher qu'avant la vague inflationniste. La raison : la baisse de la demande en Chine. Le secteur de la construction du pays est en crise et le nombre de voitures électriques sur les routes est en plein essor. Ces deux facteurs réduisent la demande de pétrole, explique le rapport. En Suisse, les prix du mazout et de l'essence sont revenus au niveau de 2021.

Gaz et électricité

L'électricité coûte 50 % de plus. Dans de nombreuses communes, le prix baisse certes en cette nouvelle année, mais de dix pour cent seulement. Le gaz coûte 60 pour cent de plus depuis la guerre en Ukraine. La raison : l'Europe reçoit de plus en plus de gaz liquide cher au lieu du gaz russe bon marché.

Une amélioration n'est actuellement pas en vue. Si le temps devait rester sec et nuageux pendant deux semaines, comme cela a été le cas en novembre, les prix du gaz devraient à nouveau augmenter rapidement. Le gaz reste une source d'inquiétude, tout comme l'électricité, car le gaz est important dans sa production, explique Javier Blas, expert de Bloomberg, dans le rapport.

Produits alimentaires

La hausse des coûts de l'énergie entraîne une augmentation des prix dans différents secteurs. C'est notamment le cas dans la restauration, où les restaurants demandent aujourd'hui en moyenne 6,6 pour cent de plus et les hôtels 11 pour cent de plus. Les prix des denrées alimentaires ont augmenté en moyenne de 7 pour cent.

Pour les denrées alimentaires, les prix payés dans le commerce mondial pour des matières premières particulièrement importantes jouent un rôle décisif. Ainsi, les prix des céréales ont augmenté et l'huile d'olive a parfois triplé de prix en raison d'événements climatiques extrêmes. C'est pourquoi le pain coûte aujourd'hui 11 % de plus en Suisse, et les pâtes même 17 %. La margarine et les graisses alimentaires ont connu la plus forte hausse de prix (24 %), le sucre coûte 26 % de plus et l'huile d'olive 37 %.

Pour 2025, on s'attend à un ralentissement de la hausse des prix, mais le changement climatique pourrait continuer à provoquer des pertes de récoltes et des chocs de prix, notamment pour le thé, le café et le cacao.

Billets d'avion

Selon l'indice national, prendre l'avion de janvier à novembre 2024 coûtait presque 30 pour cent de plus qu'en 2019, la dernière année avant la crise Covid, poursuit le rapport. A long terme, les billets d'avion devraient continuer à coûter aussi cher qu'actuellement, voire plus. La raison en est que le passage à un transport aérien produisant moins d'émissions de CO2 est lié à des coûts élevés.

Loyer des logements

Par rapport à novembre 2021, les loyers des logements ont augmenté de 7,4 %. La raison en est principalement la hausse des taux directeurs de la Banque nationale. Cela a entraîné une hausse du taux d'intérêt moyen sur toutes les hypothèques en cours et donc, à deux reprises, du taux d'intérêt de référence pour les contrats de location existants. Les loyers ont donc également augmenté. La construction est également devenue plus chère. Moins de logements ont été mis sur le marché et les nouveaux locataires ont payé encore plus cher.

Mais cette année, la Banque nationale a inversé la tendance en abaissant les taux directeurs. Au printemps prochain, les loyers devraient donc baisser pour de nombreux locataires.