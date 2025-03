Quelque part dans les Alpes-Maritimes, en France, un retraité refuse de vendre son terrain de 7000 m2 en plein centre-ville. Et peu importe le prix qui lui est proposé, il tient bon.

«On m'a proposé quatre, cinq millions d'euros», assure Georges Mario à nos confrères de «France 3 Régions». Mais cet habitant de Saint-Laurent-du Var n'en a que faire de l'argent: il préfère garder son lopin de terre luxuriant.

Le retraité a hérité d'une parcelle de 7000 m2, où poussent légumes et arbres fruitiers. Tout autour, c'est le béton qui a pris le dessus, le jardin est cerné par les promotions immobilières.

«C'est ma 'salle de sport', on entend les petits oiseaux et il y a un très bon air», relate le sexagénaire, occupé à préparer un carré de tomates sous le soleil, alors que son épouse récolte des blettes un peu plus loin.

Tenir sa promesse

Mais la pression des promoteurs immobiliers se fait de plus en plus vive. Georges affirme qu'il reçoit des courriers, des appels et des visites plusieurs fois par semaine. À tel point qu'il a le sentiment d'être «harcelé».

Mais il tient bon, car il a fait une promesse.

Le jardin appartient à sa famille depuis 1916, précise «France 3». Il y a 25 ans, Georges a reçu le terrain de son oncle, aujourd'hui décédé: «Je lui ai fait la promesse de ne jamais vendre et de continuer à conserver cette propriété avec tous les beaux arbres, tous les agrumes, tout ce qui a été planté», explique-t-il, une pointe d'émotion dans la voix.

Et il résistera jusqu'au bout, assure-t-il, même s'il ne sait pas ce qu'il adviendra de sa parcelle après son passage sur terre.