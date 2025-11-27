Le concours de beauté Miss Univers est à nouveau dans la tempête. Son copropriétaire mexicain est accusé de trafic de drogue et d'armes tandis que la copropriétaire thaïlandaise fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour fraude.

Miss Mexique Fatima Bosch (C) jubile avec ses camarades après avoir été couronnée Miss Univers 2025 lors du 74e concours Miss Univers 2025 à l'Impact Challenger Hall, dans la province de Nonthaburi, à la périphérie de Bangkok, en Thaïlande, le 21 novembre 2025. KEYSTONE

Le concours Miss Univers 2025 s'est terminé la semaine dernière en Thaïlande sur la victoire de Miss Mexique, Fatima Bosch, une revanche pour celle qui avait été critiquée publiquement par un animateur de la compétition.

Un tribunal thaïlandais a émis un mandat d'arrêt mardi contre la copropriétaire du concours, la femme d'affaires Anne Jakapong Jakrajutatip, pour une fraude présumée d'une valeur de 930'000 dollars, a appris mercredi l'AFP.

Un chirurgien esthétique a accusé Mme Jakapong de fraude et de dissimulation d'informations lorsqu'elle l'a persuadé d'investir dans son groupe JKN Global, qui est copropriétaire du concours.

Armes, drogue et carburant

Le parquet fédéral du Mexique a par ailleurs annoncé mercredi que l'autre copropriétaire du concours, l'homme d'affaires mexicain Raul Rocha Cantu, faisait l'objet d'une enquête pour trafic d'armes, de drogue et de carburant.

«Des informations clés sont en train d'être rassemblées pour permettre au ministère public fédéral de continuer et d'approfondir cette enquête», a indiqué le parquet dans un communiqué. Il a précisé que des mandats d'arrêt avaient été émis contre 13 suspects, sans les identifier.

Les médias mexicains affirment que M. Rocha Cantu fait partie des personnes recherchées par la police et signalent des liens présumés entre l'homme d'affaires et le père de la nouvelle Miss Univers.

L'édition 2025 du concours de beauté a été pleine de rebondissements, entre les chutes de candidates et plusieurs polémiques, dont une accusation d'élection truquée, réfutée par l'organisation.

«Idiote»

Début novembre, lors d'une réunion de préparation filmée devenue virale en ligne, l'animateur de Miss Univers Nawat Itsaragrisil avait traité Fatima Bosch d'«idiote». Il lui reprochait notamment de ne pas avoir publié sur ses réseaux sociaux une vidéo promotionnelle sur la Thaïlande, pays organisateur.

Furieuse, la miss âgée de 25 ans avait quitté la salle, suivie de quelques-unes de ses collègues. L'altercation avait beaucoup fait réagir au Mexique, jusqu'à la présidente Claudia Sheinbaum qui avait salué la réaction de Fatima Bosch.

Mardi, la reine de beauté a dit avoir reçu «des insultes, des attaques et même des menaces de mort» à propos des soupçons de liens entre son père et le concours.

La compétition Miss Univers était auparavant détenue par le président américain Donald Trump. Le groupe JKN Global de Jakapong l'a achetée pour 20 millions de dollars en 2022, avant d'en céder la moitié au groupe Legacy Holding USA de M. Rocha Cantu pour 16 millions de dollars.