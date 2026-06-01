Les punaises ruinent votre potager ? – Voici comment les chasser naturellement

Astuces de jardinageLes punaises ruinent votre potager ? – Voici comment les chasser naturellement
Valérie Passello
1.6.2026
Parmi les ennemis du jardin potager, les punaises peuvent s'avérer particulièrement ravageuses. Pour les combattre, il faut donc apprendre à se servir de leurs propres armes... Mais sans massacre ni nuisances pour la nature.
Les coupables ? Les punaises ! Il en existe de nombreuses espèces, dont certaines exotiques qui gagnent du terrain sous nos latitudes. Mais l'idée n'est pas ici de les énumérer, simplement de trouver la bonne astuce pour les faire fuir.
À armes égales: combattre par l'odeur
Tout jardinier en a déjà fait l'expérience un jour ou l'autre: lorsqu'elles se sentent menacées, les punaises dégagent une très forte odeur pour faire fuir leur ennemi. Et c'est justement avec la même arme qu'il faut s'y attaquer, car elles sont elles-mêmes très sensibles aux odeurs.
Plusieurs sites spécialisés préconisent une recette à base d'ail et de piment pour éloigner ces indésirables. Le site ZeriMar Laboratoire, par exemple, indique la marche à suivre:
Préparation du répulsif à l'ail et au piment
Peler et hacher 4 gousses d'ail
Couper un piment en petits morceaux
Faire bouillir un demi-litre d'eau
Ajouter l'ail et le piment à l'eau chaude
Laisser reposer 12 heures ou toute la nuit
Filtrer le mélange et ajouter un demi-litre d'eau supplémentaire pour obtenir un volume d'eau de 1 litre
Il est ensuite recommandé de pulvériser ce mélange sur vos plantes, environ tous les trois jours et de préférence tôt le matin ou en soirée.
À noter qu'il existe plusieurs façons de faire: une décoction d'ail et de piment à froid fonctionne aussi. La forte odeur de l'ail associée à la capsaïcine du piment (principe actif qui le rend piquant) devraient fortement déplaire aux punaises de votre jardin, qui prendront ainsi leurs cliques et leur claques pour aller se nourrir ailleurs.
Bonus: cette recette parfaitement naturelle ne nuira pas à vos plantes, ni à l'écosystème. Les papillons et les abeilles, eux, ne sont pas perturbés par cette odeur et continueront à fréquenter votre jardin.
Les plantes répulsives
Certaines plantes ont aussi la vertu de repousser les punaises, car là encore, elles dégagent une forte odeur qui les dérange. C'est le cas par exemple de la menthe poivrée, du romarin, de l'absinthe ou de la capucine. N'hésitez pas à en planter dans votre potager.
Attention toutefois à la menthe, qui est envahissante: il faut la canaliser, sinon elle finira par prendre toute la place. Il est aussi possible de diluer quelques gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée dans de l'eau et de vaporiser la solution sur vos plantes.
Le bon vieux purin d'orties de grand-maman
Voilà une recette de grand-mère qui fonctionne toujours: le purin d'orties est également un excellent répulsif contre ces squatteuses dévoreuses de plantons.
Préparation du purin d'orties
Cueillir environ 1kg d'orties (avec des gants, sinon ça pique!)
Les couper en petits morceaux
Les mélanger à 10 litres d'eau (de pluie de préférence)
Laisser macérer une dizaine de jours dans un bidon recouvert d'un drap, de manière à laisser passer l'air pour favoriser la fermentation
Remuer le mélange tous les jours
Le purin d'orties est prêt lorsqu'il ne fait plus de bulles