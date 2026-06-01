Les punaises ruinent votre potager ? – Voici comment les chasser naturellement

Parmi les ennemis du jardin potager, les punaises peuvent s'avérer particulièrement ravageuses. Pour les combattre, il faut donc apprendre à se servir de leurs propres armes... Mais sans massacre ni nuisances pour la nature.

Les punaises sont très sensibles aux odeurs. IMAGO/AGAMI

Vous avez tourné la terre et planté avec amour vos tomates, haricots, salades et autres courgettes: la saison du jardin potager est lancée!

Mais quelques jours plus tard, vous vous apercevez que vos plantons font grise mine. Des taches brunes sont apparues sur les feuilles, si elles ne sont pas carrément criblées de petits trous.

Les fruits peuvent aussi être déformés: en pleine saison des fraises, vous avez peut-être remarqué que certaines d'entre elles n'avaient pas leur forme habituelle.

Les coupables ? Les punaises ! Il en existe de nombreuses espèces, dont certaines exotiques qui gagnent du terrain sous nos latitudes. Mais l'idée n'est pas ici de les énumérer, simplement de trouver la bonne astuce pour les faire fuir.

À armes égales: combattre par l'odeur

Tout jardinier en a déjà fait l'expérience un jour ou l'autre: lorsqu'elles se sentent menacées, les punaises dégagent une très forte odeur pour faire fuir leur ennemi. Et c'est justement avec la même arme qu'il faut s'y attaquer, car elles sont elles-mêmes très sensibles aux odeurs.

Plusieurs sites spécialisés préconisent une recette à base d'ail et de piment pour éloigner ces indésirables. Le site ZeriMar Laboratoire, par exemple, indique la marche à suivre:

Préparation du répulsif à l'ail et au piment Peler et hacher 4 gousses d'ail

Couper un piment en petits morceaux

Faire bouillir un demi-litre d'eau

Ajouter l'ail et le piment à l'eau chaude

Laisser reposer 12 heures ou toute la nuit

Filtrer le mélange et ajouter un demi-litre d'eau supplémentaire pour obtenir un volume d'eau de 1 litre

Verser dans un vaporisateur Montre plus

Il est ensuite recommandé de pulvériser ce mélange sur vos plantes, environ tous les trois jours et de préférence tôt le matin ou en soirée.

À noter qu'il existe plusieurs façons de faire: une décoction d'ail et de piment à froid fonctionne aussi. La forte odeur de l'ail associée à la capsaïcine du piment (principe actif qui le rend piquant) devraient fortement déplaire aux punaises de votre jardin, qui prendront ainsi leurs cliques et leur claques pour aller se nourrir ailleurs.

Bonus: cette recette parfaitement naturelle ne nuira pas à vos plantes, ni à l'écosystème. Les papillons et les abeilles, eux, ne sont pas perturbés par cette odeur et continueront à fréquenter votre jardin.

Les plantes répulsives

Certaines plantes ont aussi la vertu de repousser les punaises, car là encore, elles dégagent une forte odeur qui les dérange. C'est le cas par exemple de la menthe poivrée, du romarin, de l'absinthe ou de la capucine. N'hésitez pas à en planter dans votre potager.

Attention toutefois à la menthe, qui est envahissante: il faut la canaliser, sinon elle finira par prendre toute la place. Il est aussi possible de diluer quelques gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée dans de l'eau et de vaporiser la solution sur vos plantes.

Le bon vieux purin d'orties de grand-maman

Voilà une recette de grand-mère qui fonctionne toujours: le purin d'orties est également un excellent répulsif contre ces squatteuses dévoreuses de plantons.

Préparation du purin d'orties Cueillir environ 1kg d'orties (avec des gants, sinon ça pique!)

Les couper en petits morceaux

Les mélanger à 10 litres d'eau (de pluie de préférence)

Laisser macérer une dizaine de jours dans un bidon recouvert d'un drap, de manière à laisser passer l'air pour favoriser la fermentation

Remuer le mélange tous les jours

Le purin d'orties est prêt lorsqu'il ne fait plus de bulles Montre plus

Il faut ensuite filtrer le mélange. Il suffira de le diluer avant de le mettre dans votre jardin, à raison d'un volume de purin d'orties pour 10 volumes d'eau.

L'avantage: non seulement l'odeur fera fuir les punaises, mais en plus, il s'agit d'un puissant fertilisant pour vos plantes!

À noter encore qu'il existe dans le commerce des granulés qui permettent de réaliser son purin d'orties plus facilement.