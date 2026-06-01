Les punaises ruinent votre potager ? – Voici comment les chasser naturellement

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Mondial 2026
  5. Highlights
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Astuces de jardinage Les punaises ruinent votre potager ? – Voici comment les chasser naturellement

Valérie Passello

1.6.2026

Parmi les ennemis du jardin potager, les punaises peuvent s'avérer particulièrement ravageuses. Pour les combattre, il faut donc apprendre à se servir de leurs propres armes... Mais sans massacre ni nuisances pour la nature.

Les punaises sont très sensibles aux odeurs.
Les punaises sont très sensibles aux odeurs.
IMAGO/AGAMI

Valérie Passello

01.06.2026, 14:36

01.06.2026, 15:00

Vous avez tourné la terre et planté avec amour vos tomates, haricots, salades et autres courgettes: la saison du jardin potager est lancée!

Mais quelques jours plus tard, vous vous apercevez que vos plantons font grise mine. Des taches brunes sont apparues sur les feuilles, si elles ne sont pas carrément criblées de petits trous.

Les fruits peuvent aussi être déformés: en pleine saison des fraises, vous avez peut-être remarqué que certaines d'entre elles n'avaient pas leur forme habituelle.

Conseils de jardinage. Ces plantes qui s'apprécient et celles qu'il vaut mieux ne pas mélanger

Conseils de jardinageCes plantes qui s'apprécient et celles qu'il vaut mieux ne pas mélanger

Les coupables ? Les punaises ! Il en existe de nombreuses espèces, dont certaines exotiques qui gagnent du terrain sous nos latitudes. Mais l'idée n'est pas ici de les énumérer, simplement de trouver la bonne astuce pour les faire fuir.

À armes égales: combattre par l'odeur

Tout jardinier en a déjà fait l'expérience un jour ou l'autre: lorsqu'elles se sentent menacées, les punaises dégagent une très forte odeur pour faire fuir leur ennemi. Et c'est justement avec la même arme qu'il faut s'y attaquer, car elles sont elles-mêmes très sensibles aux odeurs.

Plusieurs sites spécialisés préconisent une recette à base d'ail et de piment pour éloigner ces indésirables. Le site ZeriMar Laboratoire, par exemple, indique la marche à suivre: 

Préparation du répulsif à l'ail et au piment

  • Peler et hacher 4 gousses d'ail
  • Couper un piment en petits morceaux
  • Faire bouillir un demi-litre d'eau
  • Ajouter l'ail et le piment à l'eau chaude
  • Laisser reposer 12 heures ou toute la nuit
  • Filtrer le mélange et ajouter un demi-litre d'eau supplémentaire pour obtenir un volume d'eau de 1 litre
  • Verser dans un vaporisateur
Montre plus

Il est ensuite recommandé de pulvériser ce mélange sur vos plantes, environ tous les trois jours et de préférence tôt le matin ou en soirée.

À noter qu'il existe plusieurs façons de faire: une décoction d'ail et de piment à froid fonctionne aussi. La forte odeur de l'ail associée à  la capsaïcine du piment (principe actif qui le rend piquant) devraient fortement déplaire aux punaises de votre jardin, qui prendront ainsi leurs cliques et leur claques pour aller se nourrir ailleurs.

Bonus: cette recette parfaitement naturelle ne nuira pas à vos plantes, ni à l'écosystème. Les papillons et les abeilles, eux, ne sont pas perturbés par cette odeur et continueront à fréquenter votre jardin.

Les plantes répulsives

Certaines plantes ont aussi la vertu de repousser les punaises, car là encore, elles dégagent une forte odeur qui les dérange. C'est le cas par exemple de la menthe poivrée, du romarin, de l'absinthe ou de la capucine. N'hésitez pas à en planter dans votre potager.

Attention toutefois à la menthe, qui est envahissante: il faut la canaliser, sinon elle finira par prendre toute la place. Il est aussi possible de diluer quelques gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée dans de l'eau et de vaporiser la solution sur vos plantes.

Le bon vieux purin d'orties de grand-maman

Voilà une recette de grand-mère qui fonctionne toujours: le purin d'orties est également un excellent répulsif contre ces squatteuses dévoreuses de plantons. 

Préparation du purin d'orties

  • Cueillir environ 1kg d'orties (avec des gants, sinon ça pique!)
  • Les couper en petits morceaux
  • Les mélanger à 10 litres d'eau (de pluie de préférence)
  • Laisser macérer une dizaine de jours dans un bidon recouvert d'un drap, de manière à laisser passer l'air pour favoriser la fermentation
  • Remuer le mélange tous les jours
  • Le purin d'orties est prêt lorsqu'il ne fait plus de bulles
Montre plus

Il faut ensuite filtrer le mélange. Il suffira de le diluer avant de le mettre dans votre jardin, à raison d'un volume de purin d'orties pour 10 volumes d'eau.

L'avantage: non seulement l'odeur fera fuir les punaises, mais en plus, il s'agit d'un puissant fertilisant pour vos plantes!

À noter encore qu'il existe dans le commerce des granulés qui permettent de réaliser son purin d'orties plus facilement.

Les plus lus

Les punaises ruinent votre potager ? – Voici comment les chasser naturellement
Truie frappée à coups de pelle, cadavres d'animaux: une porcherie vaudoise dans le viseur
Une nouvelle gueule de bois XXL pour la Suisse
Le Ministère public demande huit ans de prison contre Pascal Jaussi
Lourde sanction financière pour Vallejo après ses propos sexistes
Accident mortel dans le canton de Vaud : un motard perd la vie à Bursinel