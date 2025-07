Un garçon est tombé d'un pédalo dans l'eau sur l'Eibsee près de Garmisch-Partenkirchen. Son père a sauté derrière lui. Aucun des deux n'a refait surface. Les sauveteurs cherchent encore les disparus.

Bavière, Grainau : les secours de la police et des pompiers accostent derrière les pédalos d'une société de location fermée, sur les rives du lac Eibsee. KEYSTONE

DPA dpa

Après un accident de pédalo sur le lac Eibsee en Haute-Bavière, les recherches se sont poursuivies pour retrouver un père et son fils de six ans qui ont coulé. La police et le service de sauvetage aquatique ont repris les recherches dans la matinée, a déclaré une porte-parole. De nombreuses forces d'intervention et des plongeurs ont été mobilisés. Un hélicoptère de la police a également été impliqué par moments.

La pluie a rendu l'opération difficile. En raison d'un orage, les secouristes ont brièvement interrompu les recherches. L'après-midi, le soleil brillait à nouveau.

L'enfant de six ans était tombé du pédalo dans l'eau samedi midi. Son père de 33 ans aurait immédiatement sauté à l'eau pour sauver l'enfant, mais aurait également coulé. L'accident s'est produit relativement loin sur le lac, a déclaré la porte-parole de la police.

Mère et fille à bord

La femme de l'homme, âgée de 34 ans, et leur fille de quatre ans, se trouvaient également à bord. Elles ont été prises en charge psychologiquement. Selon la police, la famille est originaire de Bavière.

Après l'appel d'urgence, une grande opération de recherche a été lancée, des sauveteurs aquatiques et la police ont été mobilisés pendant des heures. Le soir, les recherches ont d'abord été interrompues sans succès, a indiqué la police.

L'Eibsee est un lieu d'excursion très prisé près de Garmisch-Partenkirchen, situé directement au pied de la Zugspitze.