Les restes humains trouvés à Engwang sont ceux d'une disparue

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Thurgovie Les restes humains trouvés à Engwang sont ceux d'une disparue

ATS

5.5.2026 - 16:55

Les restes humains trouvés la semaine dernière sur une propriété du hameau thurgovien d'Engwang sont ceux d'une femme portée disparue depuis janvier. Une enquête est en cours contre son compagnon, un Suisse de 50 ans, suspecté de meurtre et arrêté en Espagne.

La police cantonale thurgovienne avait trouvé des restes humains sur une propriété du hameau d'Engwang, en Thurgovie (image d'illustration).
La police cantonale thurgovienne avait trouvé des restes humains sur une propriété du hameau d'Engwang, en Thurgovie (image d'illustration).
sda

Keystone-SDA

05.05.2026, 16:55

Les analyses effectuées par l'Institut de médecine légale de Saint-Gall révèlent que les restes humains sont ceux de la femme de 51 ans portée disparue. Le parquet thurgovien a confirmé mardi à Keystone-ATS l'information relayée par le portail de la Thurgauer Zeitung.

Il y a tout juste une semaine, la police avait effectué une grosse opération sur une propriété d'Engwang, sur le territoire de la commune de Wigoltingen, à la recherche de preuves. Le couple y habitait, mais l'homme a ensuite transféré son domicile en Espagne, où il a été arrêté.

Selon un porte-parole du ministère public thurgovien, le suspect se trouve toujours en détention en Espagne en vue d'une extradition. Les autorités espagnoles décideront de la recevabilité de la demande et de la date de l'extradition.

Thurgovie. Des restes humains trouvés à Engwang après une arrestation

ThurgovieDes restes humains trouvés à Engwang après une arrestation

Les plus lus

Mbappé vivement critiqué, son entourage monte aux barricades
Washington promet une réponse «dévastatrice» à toute attaque contre ses navires
Les restes humains trouvés à Engwang sont ceux d'une disparue
Une erreur s'est glissée dans les brochures sur le vote du 14 juin
Le vol Zurich-New York lance un appel de détresse et atterrit à Londres
Lindsey Vonn sans béquilles, Eileen Gu dans un nuage de bulles...