Les Restos du Coeur sont en difficulté financière. Face à la hausse des demandes d'aide de la part des démunis, la ministre française des Solidarités Aurore Bergé a promis dimanche à l'organisation une aide supplémentaire de 15 millions d'euros.

Les Restos du Coeur se retrouvent dans le rouge en raison de la «hausse très importante» du nombre de personnes qui demandent de l'aide (image d'archives). KEYSTONE/AP/Lionel Cironneau

Par ailleurs, une enveloppe de 6 millions d'euros sera distribuée à des associations venant en aide aux tout petits (via la distribution de couches, lait infantile, petits pots, etc...), a annoncé sur TF1 la ministre ,qui a elle aussi lancé un «appel solennel aux grandes entreprises» pour qu'elles se mobilisent «pour l'aide au plus fragiles».

«Aujourd'hui, nous ne sommes pas suffisamment solides pour absorber le flux de personnes qui ont besoin d'aide alimentaire», avait expliqué peu auparavant à l'AFP Patrice Douret, président de l'association créée en 1985 par Coluche. «Si rien n'est fait, on pourrait devoir fermer d'ici trois ans».

Les Restos du Coeur se retrouvent dans le rouge en raison de la «hausse très importante» du nombre de personnes qui demandent de l'aide et d'une «augmentation de ses coûts de fonctionnement», due à l'inflation.

ATS