Le nombre de retraits de permis de conduire a augmenté de près de 9% en 2024. Une hausse significative des permis d’élève conducteur retirés a notamment été observée. Excès de vitesse et conduite en état d’ébriété constituent les motifs de retrait les plus fréquents.

Keystone-SDA ATS

Le nombre de retraits de permis a atteint 86'995 l'an dernier, un chiffre en hausse de 8,7% par rapport à 2023, précise jeudi l'Office fédéral des routes (OFROU).

Les retraits de permis d'élève conducteur, en forte hausse en 2024 après deux années de recul, ont atteint le chiffre de 4756, soit 19,2% de plus que l'année précédente. En revanche, le nombre d'annulations de permis de conduire à l'essai a fléchi (-14,4% par rapport à 2023).

Comme les années précédentes, les excès de vitesse, la conduite en état d'ébriété et l'inattention au volant ont été les principaux motifs de retrait en 2024. Ainsi, le permis a été retiré pour cause d'excès de vitesse dans 31'941 cas (+12,8 % par rapport à 2023), pour ivresse au volant dans 12'374 cas (-1%) et en raison d'une mise en danger de la vie d'autrui par inattention dans 8577 cas (+8%).

Hausse pour les 75 ans et plus

Les retraits pour inaptitude à la conduite en raison d'une maladie ou d'une infirmité ont quant à eux de nouveau fortement augmenté l'an dernier (+23,9%), atteignant même un niveau record avec 7413 cas. La hausse a surtout concerné le groupe des 75 ans et plus (+39% par rapport à 2023).

Le phénomène s'explique notamment par le relèvement, au 1er janvier 2019, de l'âge pour l'examen relevant de la médecine du trafic, qui est passé de 70 à 75 ans: en 2024, une volée de conducteurs de 75 ans qui n'avait pas encore été examinée selon l'ancienne réglementation a été soumise à un contrôle pour la première fois.

Avec 24'928 cas, le nombre d'interdictions de faire usage de permis de conduire étrangers a lui aussi beaucoup augmenté (+18%). Comme pour les retraits de permis, les excès de vitesse ont constitué le motif d'interdiction le plus fréquent (+24,8%). Les interdictions prononcées à la suite de l'échec à un examen ont enregistré une forte hausse (+34,3%).

Un peu plus de nouveaux conducteurs

Après le recul observé depuis 2021, le nombre de nouveaux conducteurs est par ailleurs légèrement reparti à la hausse: 77'156 personnes ont obtenu le permis de conduire pour voitures de tourisme (+1,9%).

Au 31 décembre 2024, un peu plus de 6,3 millions de personnes possédaient un permis de conduire pour voitures de tourisme en Suisse (+0,8%).