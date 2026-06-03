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«C'est totalement faux» Les révélations de M6 sur Xavier Dupont de Ligonnès virent au fiasco !

Clara Francey

3.6.2026

L'évêque de Carcassonne a vigoureusement démenti mercredi des propos diffusés la veille dans l'émission «Appel à témoins» de M6, où un homme se présentant comme un prêtre a affirmé avoir confessé Xavier Dupont de Ligonnès en 2022 et s'exprimer avec l'accord du prélat.

Agence France-Presse

03.06.2026, 12:19

03.06.2026, 12:27

«Jamais personne ne m'a contacté à propos de l'affaire évoquée, ni celui qui a pris la parole, ni même M6 avant de diffuser de tels propos. Je déplore donc ce manque de rigueur et de professionnalisme qui a abouti à cette séquence trompeuse pour le public», a déclaré Mgr Bruno Valentin, évêque de Carcassonne et Narbonne, dans une vidéo postée sur le réseau social X.

«La séquence est totalement fausse», a-t-il insisté auprès du journal L'Indépendant. Il a en outre annoncé à BFMTV son «intention» de «saisir l'Arcom», le régulateur de l'audiovisuel. Sollicitée par l'AFP, M6 n'avait pas réagi dans l'immédiat.

Présentée par Julien Courbet et diffusée en direct, «Appel à témoins» s'est donné pour but de relancer des affaires criminelles non élucidées en sollicitant des témoignages téléphoniques.

Mardi soir, un homme se présentant comme «le père Marc» a appelé l'émission en affirmant faire partie d'un monastère situé à Plavilla dans l'Aude. Il a affirmé avoir confessé en 2022 Xavier Dupont de Ligonnès, recherché depuis 2011 pour le quintuple assassinat de sa famille, une affaire qui suscite depuis de nombreux fantasmes.

«Vous êtes sûr à 100% qu'il s'agit de lui?», l'a interrogé Julien Courbet. «Oui bien sûr, avec la confession», a répliqué le prétendu prêtre, en disant s'exprimer avec l'aval de l'évêque de Carcassonne.

«Il vous a dit: +J'ai tué ma famille et je veux me confesser?+», a relancé l'animateur. «Exactement», a répondu le supposé prêtre, en décrivant un homme en «pleurs», «très mal dans sa peau» et en prétendant que ce dernier était «resté quatre jours» dans le monastère avant de partir «dans les Alpes-Maritimes».

Mgr Valentin a assuré à L'Indépendant qu'"il n'y a pas de père Marc dans cette communauté religieuse". Contacté par le média Tribune chrétienne, un responsable du monastère Saint-Pierre de la Communauté de l'Agneau à Plavilla a lui aussi démenti les propos tenus sur M6: «Il n'y a jamais eu de frère Marc chez nous. C'est une affaire montée de toutes pièces».

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