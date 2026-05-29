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Mode «Les robots ont besoin d'être habillés»: drôle de défilé à Séoul

ATS

29.5.2026 - 07:02

Un événement de mode inhabituel a fait défiler jeudi à Séoul des robots humanoïdes. Ils étaient non dénudés comme d'ordinaire, mais vêtus élégamment et arpentant le podium aux côtés de mannequins humains dans des tenues assorties.

Les robots arpentaient le podium aux côtés de mannequins humains dans des tenues assorties.
Les robots arpentaient le podium aux côtés de mannequins humains dans des tenues assorties.
ATS

Keystone-SDA

29.05.2026, 07:02

29.05.2026, 07:05

Un ensemble bleu à franges de style texan, avec chapeau de cowboy pour le robot, ou encore une doudoune argentée rétro comptaient parmi les esthétismes présentés: chaque mannequin humain et son compagnon androïde, plus petit, se relayaient pour parader de concert sur scène.

Les tenues, notamment des robes soyeuses et de larges pantalons noirs futuristes rappelant ceux portés par l'ancien chanteur David Bowie dans les années 1970, étaient soigneusement ajustées aux structures squelettiques des robots.

Le géant sud-coréen du divertissement Galaxy Corporation, à l'origine de l'événement, a indiqué vouloir poser en pratique la question de la «coexistence» entre humains et robots: «Nous avons compris que les robots, eux aussi, ont besoin d'être habillés», a déclaré le directeur Choi Yong-ho.

Robots chinois

«Tout comme chaque être humain est unique. Nous pensons que chaque robot devrait, lui aussi, être distinct», a-t-il insisté. Les vêtements ont été conçus au sein de l'entreprise, qui espère les lancer sous la marque «MACH 33» d'ici à la fin de l'année, a expliqué une porte-parole à l'AFP.

Les modèles de robots présentés au défilé de mode de Séoul s'apparentent aux humanoïdes fabriqués par la start-up chinoise Unitree, très populaires en raison de son coût relativement faible.

Des robots de plus en plus agiles ont prouvé qu'ils étaient capables d'exécuter des chorégraphies complexes, de participer à des courses et même de réussir des saltos arrière. La banque Morgan Stanley prévoit que le monde pourrait compter plus d'un milliard d'humanoïdes d'ici à 2050.

Mais les robots entièrement automatisés, utilisant les nouvelles techniques d'IA physique, restent encore rares, la plupart effectuant ces démonstrations impressionnantes étant téléguidés ou préprogrammés.

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