Les routes fribourgeoises théâtre de gros excès de vitesse

Un automobiliste a été contrôlé mardi 56 km/h trop vite dans le village de Bossonens (FR), avant qu'un autre conducteur ne soit flashé près de 100 km/h au-dessus de la limite autorisée sur l'autoroute à la hauteur de Morat. Ces deux infractions relèvent de cas Via Sicura.

Les chauffards seront dénoncés au Ministère public (image d’illustration). ats

Keystone-SDA ATS

La première infraction a eu lieu vers 12h30 à Bossonnens. L'homme de 21 ans domicilié dans le canton de Vaud, contrôlé par un radar à 106 km/h au lieu de 50 km/h, a pu être rapidement interpellé en collaboration avec la police cantonale vaudoise.

La seconde infraction s'est déroulée vers 21h10, lorsqu'un véhicule muni de plaques allemandes a été flashé à 198 km/h au lieu de 100 km/h sur l'A1. Le chauffard, un homme de 56 ans, a été intercepté peu après dans le canton de Vaud, interpellé et placé en arrestation provisoire.

Les deux automobilistes ont vu leur véhicule séquestré. Ils seront dénoncés au Ministère public.