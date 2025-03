(AFP) – Les deux tiers des séniors (60 ans et plus) voyagent et ont un budget annuel consacré aux vacances supérieur aux autres classes d'âge, selon une étude Ipsos publiée mardi par l'Alliance France Tourisme, qui appelle à développer le tourisme des séniors.

Au cours des deux dernières années, 70% des seniors français ont voyagé. Kar-Tr / Getty Images

Relax

«Avec 19 millions de personnes âgées de plus de 60 ans en France (soit 27,7 % de la population) et une dépense touristique croissante, les séniors représentent une opportunité majeure pour l'industrie du tourisme», estime l'Alliance France Tourisme, groupe de réflexion qui réunit notamment des entreprises comme Accor, SNCF Connect ou encore la Compagnie des Alpes.

En Suisse, le constat est le même, selon l'Observatoire valaisan du tourisme: notre pays compte environ 1,5 million de personnes âgées de 65 ans et plus, soit un cinquième de la population. D’après l’OFS, ce chiffre pourrait avoisiner les 3 millions d’ici 2065.

Et les séniors sont plus que jamais des consommateurs et des voyageurs actifs. Les 65-74 ans seraient la tranche d’âge qui achèterait le plus de biens de consommation. Ils y consacreraient plus de 65% du total de leurs dépenses. Le poste de dépenses dans la culture et les loisirs est en moyenne de 550 CHF par mois. Ce qui représente 7,8 % de leurs dépenses.

Recherche de sécurité

En France, au cours des deux dernières années, 70% des seniors ont voyagé, selon l'étude Ipsos. Le budget annuel alloué aux vacances se situe autour de 2.230 euros en moyenne (contre 1.776 euros pour les 18-34 ans et 2.090 euros pour les 35-59 ans).

La France reste une destination favorite des séniors pour 55% des courts séjours et 43% des longs séjours.

Depuis la crise sanitaire, les habitudes ont évolué puisque 33% des séniors partent moins souvent et 20% ont arrêté de voyager. Cette baisse se justifie avant tout par des contraintes budgétaires liées à inflation (pour 44%) et par l'état de santé (31%).

Les voyageurs de 60 ans et plus privilégient les destinations «où ils se sentent en sécurité et où ils peuvent être pris en charge en cas d’urgence» avec comme critères: l'accessibilité (86%), la facilité de déplacement sur place (89%), le budget global du séjour (85%), la sécurité sur place (84%) et l'assurance de prise en charge en cas de problème de santé (77%).

Les séniors peuvent être un atout pour les offres hors saison puique 72% d'entre eux voyagent hors des périodes de vacances scolaires et 95% envisagent de le faire à l'avenir.

Fort de ces constats, l'Alliance France Toursime appelle à «faire du développement du tourisme des séniors un axe important de la stratégie nationale du tourisme français» en sensibilisant les acteurs du secteur à leurs besoins, en adaptant notamment les modes de déplacement ou en renforçant l'accessibilité des sites et services touristiques.

Pour cette étude en deux volets, 1.400 personnes majeures ont été interrogées en ligne du 30 septembre au 4 octobre 2024 et 838 seniors en décembre 2023.