Les scandales qui éclaboussent Nestlé

Empêtré dans un scandale de traitements illicites de ses eaux minérales qui a fait l'objet d'une «dissimulation par l'État» selon un rapport sénatorial publié lundi, le géant agroalimentaire suisse Nestlé est visé en France dans plusieurs affaires.

Le géant agroalimentaire suisse Nestlé est visé en France dans plusieurs affaires (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Eaux minérales

Début 2024, des articles de presse révèlent l'utilisation au cours d'années précédentes de traitements interdits (ultraviolets, charbon actif) sur des sites d'embouteillage de Nestlé Waters pour, selon la filiale du groupe suisse qui rassemble notamment les marques Vittel, Perrier et Contrex, «assurer la sécurité sanitaire» des eaux.

Or une eau minérale naturelle ne peut faire l'objet d'aucune désinfection ou traitement de nature à modifier ses caractéristiques.

Une procédure judiciaire est en cours à Paris après des plaintes d'associations de défense des consommateurs pour «tromperie» visant Nestlé Waters et son concurrent Sources Alma (marques Cristaline, St-Yorre, Vichy Célestins...).

En septembre 2024, Nestlé Waters avait accepté de payer une amende de deux millions d'euros pour éviter un procès dans les Vosges où le groupe produit les eaux Hépar, Contrex et Vittel.

Au terme de quatre mois d'auditions parfois tendues qui ont vu défiler grands industriels et anciens ministres, la commission d'enquête du Sénat sur le sujet a rendu son rapport lundi, pointant une «dissimulation» du scandale par l'État qui relève «d'une stratégie délibérée».

Nestlé Waters, dont la direction actuelle assure avoir découvert fin 2020 sur ses sites Perrier (Gard), Hépar et Contrex (Vosges) l'usage de traitements interdits pour de l'eau minérale, avait sollicité à ce sujet mi-2021 le gouvernement, puis jusqu'à l'Élysée.

Pizzas Buitoni à l'E.coli

En mars 2022, les autorités sanitaires avaient annoncé une recrudescence de cas de contaminations graves à la bactérie Escherichia coli, à l'origine de la mort de deux enfants et de dizaines d'autres cas graves, notamment des insuffisances rénales.

Un «lien possible» avait rapidement été établi avec la consommation par les enfants de pizzas surgelées Buitoni contaminées produites dans l'usine de Caudry (Nord).

Quelques jours plus tard, Nestlé avait procédé au rappel immédiat des pizzas de la gamme Fraîch'Up commercialisées depuis juin 2021, après avoir été informé de la présence de la bactérie dans la pâte d'un produit.

Le 30 mars 2022, les autorités sanitaires avaient confirmé le lien entre la consommation de ces pizzas et plusieurs cas graves de contamination avant que le préfet du département du Nord n'interdise, deux jours après, la production de pizzas au sein du site de Caudry.

Nestlé France et sa filiale exploitant l'usine de Caudry sont mis en examen en 2024 pour «homicide involontaire, blessures involontaires et tromperie».

En parallèle de la procédure judiciaire, Nestlé France a passé un accord d'indemnisation avec plusieurs familles.

Le scandale a durablement terni l'image de l'industriel et des pizzas surgelées.

Un an après l'affaire, Nestlé a annoncé la fermeture définitive de l'usine de Caudry, dont les ventes avaient chuté. Le site, racheté en février 2024 par l'italien Italpizza, a rouvert en janvier, avec l'ambition de «faire table rase du passé».

Un procès pour ses décharges sauvages

Nestlé Waters est poursuivi pour avoir stocké des déchets et maintenu quatre décharges sauvages dans les Vosges, représentant un volume cumulé de 126 piscines olympiques. Le procès s'ouvrira à Nancy à partir du 26 mai, mais devrait être reporté au mois de novembre.

Sur ces décharges, les enquêteurs ont retrouvé des déchets sous forme de «bouteilles d'eau, de verre, de polymères (des plastiques, NDLR)», mais aussi des «déchets de démolition» et des «carcasses de véhicule, encombrants».

Le maintien de ces décharges a provoqué une «atteinte grave à la santé des personnes» et une «dégradation substantielle de l'environnement», selon le tribunal.

Nestlé est aussi poursuivi pour avoir, autour de ces décharges, «laissé s'écouler dans les eaux superficielles et souterraines» des «particules de microplastiques» à des concentrations «rendant toute vie aquatique impossible et ayant des effets nuisibles sur la santé, la flore et la faune».

De son côté, l'entreprise assure que ces décharges «datent des années 60, avant que Nestlé Waters ne devienne propriétaire» des terrains.